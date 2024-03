Giải cứu cô gái 18 tuổi bị lừa vào quán karaoke, massage

Người dân tập trung tại nhà Việt để động viên cô gái trẻ sau khi được giải cứu khỏi quán karaoke, massage - Ảnh: T.S.

Chiều 1-3, Công an xã Ba Giang, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi cho biết đã giải cứu Phạm Thị Việt (18 tuổi, thôn Nước Lô, xã Ba Giang) bị lừa vào quán karaoke, massage ở huyện Núi Thành, Quảng Nam làm phục vụ.

Theo đó, trước Tết cổ truyền, Việt tìm kiếm việc làm trên Facebook. Một người phụ nữ ở TP Quảng Ngãi trao đổi và nói nhận Việt vào làm phụ bếp tại một quán ăn ở TP Quảng Ngãi.

Tin lời, Việt giấu ông bà ngoại ra đầu làng và được ô tô của người phụ nữ chờ sẵn chở đi.

Việt không ngờ ô tô chẳng dừng lại ở TP Quảng Ngãi, mà chạy thẳng ra huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Cô gái Hre được đưa vào một phòng trọ, sau đó Việt bị ép buộc làm tiếp viên phục vụ quán karaoke, massage.

Lúc này, Việt mới biết mình bị lừa và phản ứng, lập tức bị nhóm người khống chế, thu điện thoại di động.

Một người nói với Việt đã làm hợp đồng thuê Việt với giá 15 triệu đồng, nên bây giờ em phải làm việc để trả nợ.

Việt sau đó bị giám sát liên tục, chỉ được sử dụng điện thoại khi có người giám sát.

Cô gái trẻ được giải cứu và vẫn còn sợ hãi - Ảnh: T.S.

Một lần lợi dụng chủ nhà trọ thiếu giám sát, Việt đã lấy điện thoại đăng nhập vào tài khoản Facebook cá nhân và fanpage Công an xã Ba Giang để cầu cứu.

Tiếp nhận thông tin cầu cứu của Việt, Công an xã Ba Giang động viên Việt bình tĩnh, giữ bí mật và gửi định vị, địa chỉ cũng như đặt điểm dễ nhận biết của khu vực để việc giải cứu diễn ra dễ dàng.

Đại úy Đinh Quang Đại, trưởng Công an xã Ba Giang, nói: "Sau khi nắm thông tin đầy đủ, Công an xã Ba Giang đã liên hệ với các đơn vị nghiệp Công an tỉnh Quảng Nam, đến tận nơi chỗ em Việt ở và giải cứu đưa về nhà".

Lúc được giải cứu, Việt vẫn còn nguyên sự sợ hãi. Công an tham gia cuộc giải cứu đã động viên Việt bình tĩnh. Sau khi được trấn an, Việt mới hoàn hồn và vui vẻ trở lại.

Qua sự việc, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo các thiếu nữ cảnh giác trước thủ đoạn việc nhẹ lương cao và những lời hứa hẹn việc làm trên mạng xã hội.

Muốn tìm việc hãy đến những ngày hội việc làm do chính quyền tổ chức. Không một mình tin lời rồi sập bẫy của những kẻ lừa đảo. Bởi trước đây, từng có nhiều thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số bị lừa "việc nhẹ lương cao" và bị ép làm việc không lương cho các tổ chức tội phạm ở Campuchia.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ