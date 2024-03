Giá ôtô Mazda tại Việt Nam giảm mạnh trong tháng 3/2024

Tháng 3/2024 đánh dấu sự sôi động trở lại của thị trường ôtô và là thời điểm lý tưởng để bắt đầu kế hoạch cho các chuyến du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/04 cũng như mùa du lịch hè sắp tới. Hiểu rõ nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng, Mazda điều chỉnh giá bán cho một số dòng xe và phiên bản, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng quan tâm và muốn mua sắm xe Mazda.

Chính sách giá mới chỉ áp dụng cho một số phiên bản nhất định của một số dòng xe Mazda tại Việt Nam cụ thể, không phải là ưu đãi chung cho tất cả các mẫu. Mức giảm giá ôtô Mazda dao động từ 5 – 20 triệu đồng, tùy từng dòng xe và phiên bản.

Một số phiên bản Mazda2, New Mazda CX-3, Mazda6 và Mazda CX-30 đã được điều chỉnh giá bán với mức giảm từ 5 – 20 triệu đồng.

Mazda CX-30 phiên bản 2.0 Luxury là mẫu xe có mức giảm cao nhất lên đến 20 triệu đồng, đưa giá bán từ 699 triệu xuống còn 679 triệu đồng. Đối với những khách hàng yêu công nghệ, mẫu SUV đô thị sang trọng, đẳng cấp Mazda CX-30 sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời.

Kế đến, dòng Mazda6 cũng được điều chỉnh giá với mức giảm từ 10 – 15 triệu đồng, làm cho giá xe trở nên cạnh tranh hơn trong phân khúc xe sedan khi chỉ còn ngang ngửa với một số mẫu xe hạng C trong khi sở hữu kích thước và trang bị tiện nghi của hạng D.

Mazda6 cũng được điều chỉnh giá với mức giảm từ 10 – 15 triệu đồng, làm cho giá xe trở nên cạnh tranh hơn trong phân khúc xe sedan cỡ D.

Trong khi đó, hai dòng xe cỡ nhỏ nhất trong dải sản phẩm là New Mazda2 và New Mazda CX-3 được giảm nhẹ 5 triệu đồng cho một số phiên bản nhất định. Cụ thể, Mazda2 Sedan bản 1.5 Luxury được giảm từ 504 triệu còn 499 triệu đồng, trong khi Mazda CX-3 bản 1.5 AT giảm từ 534 triệu xuống còn 529 triệu đồng.

Với giá bán chỉ từ 420 – 499 triệu đồng, Mazda2 là một trong những lựa chọn đáng giá trong nhóm xe dưới 500 triệu đồng, nổi bật với các tính năng an toàn cao cấp như hệ thống cảnh báo điểm mù và cảnh báo va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi. Mazda CX-3 cũng có kích thước và công năng tương tự Mazda2 nhưng sở hữu lợi thế ở phần khoảng sáng gầm cao ráo hơn.

Việc giảm giá bán các dòng xe Mazda được thực hiện trong bối cảnh thị trường ôtô đang đối mặt với nhiều thách thức. Nhiều hãng xe khác cũng phải điều chỉnh giá bán để thúc đẩy nhu cầu, trong khi một số nhà sản xuất khác lại tận dụng thời điểm thị trường ít biến động để tăng giá, nhằm giảm thiểu tác động tới người tiêu dùng.

