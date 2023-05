Giá Mazda CX-5 tạo đáy mới sau tin đồn bản 2023 sắp ra mắt, khởi điểm 719 triệu đồng chỉ còn ngang Seltos

Trong tháng này, Mazda CX-5 đã được THACO Auto điều chỉnh giá đề xuất với mức giảm 100-137 triệu đồng, đưa giá bán của 4 phiên bản: Deluxe, Luxury, Premium và Signature Premium AWD về mức 739 triệu đồng, 759 triệu đồng, 799 triệu đồng và 922 triệu đồng.

Mazda CX-5 sản xuất 2022 được giảm thêm 20 triệu đồng tại đại lý.

Vì thế, một số đại lý Mazda còn tồn kho CX-5 sản xuất 2022 buộc đưa ra chính sách giảm giá sâu hơn để kích cầu. Cụ thể, phiên bản Deluxe và Premium đang được một đại lý ở Hà Nội giảm thêm 20 triệu đồng, giá mới lần lượt 719 triệu đồng và 779 triệu đồng. Số lượng xe, màu sắc và giá bán thực tế sẽ phụ thuộc vào từng đại lý.

Mức khởi điểm 719 triệu đồng là giá bán thấp chưa từng thấy của Mazda CX-5 tại Việt Nam, chỉ còn ngang các mẫu xe phân khúc dưới như Kia Seltos 1.4L GT-Line giá 719 triệu đồng, thấp chí thấp hơn Toyota Corolla Cross bản tiêu chuẩn giá 755 triệu đồng.

Mazda CX-5 thế hệ hiện tại đã ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối 2017 nhưng vẫn duy trì được sức hút. Xe đang dẫn đầu doanh số phân khúc crossover cỡ C với 3.266 xe bán ra thị trường trong 4 tháng đầu năm 2023. Lý do Mazda CX-5 được ưa chuộng vì mức giá dễ tiếp cận, thiết kế thời thượng và nhiều trang bị, tính năng an toàn.

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.550 x 1.840 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Ba phiên bản Deluxe, Luxury và Premium dùng chung động cơ SkyActiv-G 2.0L, cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Bản Signature Premium AWD cao cấp nhất trang bị động cơ SkyActiv-G 2.5L, cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn bốn bánh AWD.

Mazda CX-5 phiên bản nâng cấp xuất hiện tại Việt Nam.

Vài ngày trở lại đây, tin đồn về sự xuất hiện của Mazda CX-5 phiên bản mới tại Việt Nam lan truyền mạnh mẽ trên các hội nhóm ô tô. Đáng chú ý nhất là hình ảnh mẫu xe này nằm trên xe chuyên chở mang biển số đăng ký tại Hà Nội.

Một tư vấn bán hàng cho biết, đại lý nơi anh làm việc chưa nhận thông tin chính thức, nhưng nhiều khả năng Mazda CX-5 mới sẽ ra mắt vào đầu tháng 6. Trong khi đó, phía THACO Auto chưa lên tiếng về thông tin này.

Tác giả: Quốc Minh

Nguồn tin: Báo Tổ quốc