Gia đình cô dâu, chú rể cãi nhau rồi lao vào ẩu đả trong đám cưới

Đám cưới đáng lẽ ra là một sự kiện đáng nhớ suốt đời đã trở thành cơn ác mộng khi gia đình cô dâu và chú rể lao vào ẩu đả ở làng Bhikharipur, Mirzapur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Nguyên nhân đằng sau cuộc ẩu đả được cho là vì một bên cố gắng gây mất trật tự trong đám cưới. Một đoạn video ghi lại cảnh cả hai bên đánh nhau đã xuất hiện trên internet.

Trong video, có thể thấy các thành viên trong đoàn rước dâu đang làm hỏng đồ trang trí. Một số người cũng có thể được nhìn thấy ngã xuống đất trong khi đánh nhau. Chứng kiến màn ẩu đả, một phụ nữ đã kéo chồng mình ra ngoài để ngăn anh ta không tham gia vào hành vi bạo lực.

Gia đình cô dâu, chú rể ẩu đả trong đám cưới.

Được biết, nhiều người bên phía chú rể đã bị thương nặng trong vụ ẩu đả. Cảnh sát đã đến hiện trường và đưa cả hai bên về đồn cảnh sát.

Dựa trên đơn khiếu nại, cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và bắt đầu điều tra vụ việc.

Trước đó vào ngày 17/4, một lễ cưới cũng đã trở nên hỗn loạn khi cuộc cãi vã giữa gia đình chú rể và những người trang trí nổ ra ở Orai Kotwali.

Sự việc bắt đầu từ một bất đồng nhỏ, nhanh chóng trở thành một cuộc ẩu đả toàn diện với những cú đấm, đá và đồ đạc bay tứ tung. Toàn bộ sự việc đã được camera giám sát của địa điểm ghi lại.

