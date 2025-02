Gặp bộ đội hành quân, chị bán hoa quả tại Thái Nguyên đưa cả rổ cam mời

Các chú bộ đội trẻ tíu tít nhận món quà của người dân - Ảnh cắt từ clip

Đó là đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc một chủ cửa hàng bán trái cây và hoa nhanh tay nhặt từng quả cam mời từng người trong đoàn bộ đội hành quân ngang qua nhà mình.

Vui quá vui clip chị bán trái cây bưng cả rổ cam mời các chú bộ đội

Tay đưa không kịp, chị bán hoa quả còn bê cả rổ ra mời để các chú bộ đội tiện tay lấy, không làm lỡ nhịp hành quân.

Hình ảnh đẹp đó đã nhận hàng trăm ngàn lượt thích và những bình luận tích cực, bày tỏ sự cảm ơn đến vợ chồng chủ cửa hàng hoa quả.

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online, chị Nguyễn Thị Tư (TP Sông Công, Thái Nguyên) xác nhận mình là chủ nhân của đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Đoạn video được quay vào chiều 13-2, khi chị tình cờ bắt gặp đoàn bộ đội hành quân ngang qua nhà.

"Nhà mình gần doanh trại quân đội, nên mỗi khi đi thao trường, luyện tập đoàn hành quân đều đi ngang qua. Lần nào nhìn thấy bộ đội, tôi cũng xúc động, vừa thương mến vừa cảm kích.

Mình chỉ viết ở video là "nếu anh không cầm súng, các em đâu được cầm bút", nền hòa bình hôm nay đều là nhờ các thế hệ đi trước. Các bạn bộ đội đều tầm tuổi con mình nhưng đã làm được điều lớn lao, thể hiện trách nhiệm với đất nước", chị Tư chia sẻ.

Lần thì táo, lần thì ổi, quýt, cam… tiện đoàn hành quân qua hôm nào có quả gì chị Tư lại mang ra mời đoàn bộ đội.

Chị Nguyễn Thị Tư (Thái Nguyên) chủ nhân của clip viral trên mạng xã hội - Ảnh: NVCC

"Đoàn hôm qua chỉ khoảng 50 người, có lần tôi mang tặng đoàn có cả trăm người. Hôm qua quán có khách nên tôi không kịp chuẩn bị nhiều hơn", chị Tư nói.

Cho đi những trái ngọt, chị Tư nhận lại biết bao niềm vui. Mới đầu các bạn còn ngại, sau cả nhóm xúm lại.

- Cô ơi cháu nữa.

- Cháu cảm ơn cô.

- Cô ơi, cô…

"Các bạn được cho quả vui 1 thì mình phải vui 10, nghe những câu cảm ơn, sự vui vẻ của các bạn mà bản thân mình thấy lâng lâng", chị Tư chia sẻ.

Nhớ lại đợt lũ lịch sử tại Thái Nguyên vào tháng 9-2024, những tấm áo lính cũng ra sức giúp người dân địa phương, chị Tư càng thấm câu "tình quân dân như cá với nước".

"Bộ đội giúp mình nhiều lắm, từ làm vườn, đào mương đến gặt hái mùa màng, mình giúp lại được các bạn ý chút nào mình sẽ giúp", chị Tư bộc bạch.

Đăng clip lên TikTok chỉ với mục đích chia sẻ niềm vui, nhưng không ngờ clip lại được lan tỏa và mọi người đón nhận. Đọc những bình luận cảm ơn, chia sẻ, chị Tư càng muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp trong cuộc sống hơn.

Với chị Tư, từng hành động nhỏ trong đời sống hằng ngày đều là cách dạy con nhỏ, các bạn sẽ nhìn vào đó để học tập.

Tác giả: M.Anh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ