Gắn bó tình quân dân nơi biên cương

Giữ vững biên cương

Cách trung tâm huyện gần 30km, xã biên giới giáp Lào đặc biệt khó khăn - Tam Hợp (huyện Tương Dương, Nghệ An) là nơi đóng quân của Đồn Biên phòng Tam Hợp.

Đồn Biên phòng Tam Hợp mang trên mình trọng trách quản lý, bảo vệ đoạn biên giới giáp Lào dài 25,724km với 04 cột mốc và 05 cọc dấu. Đáng nói, không chỉ địa hình hiểm trở mà tình hình dân cư trên địa bàn cũng hết sức phức tạp.

Toàn xã chia thành 05 bản với 531 hộ/2.570 khẩu hộ dân thuộc 5 dân tộc sinh sống gồm Kinh, Mông, Thái, Thổ, Khơ Mú. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, số hộ nghèo và cận nghèo chiếm tới gần 60% (59,51%).

Tuyên truyền tới từng hộ dân về bảo vệ chủ quyền biên giới.

Chính những điều kiện hết sức khó khăn của nơi đây đã đặt ra thách thức với các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp. Đồng thời cũng là động lực thúc đẩy cấp chỉ huy Đồn đưa ra phương án hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc trên mọi mặt trận.

Xác định nhân dân chính là sức mạnh, là chỗ dựa vững chắc để bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua Đồn Biên phòng Tam Hợp đã hết sức chú trọng công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Theo đó, Đồn chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương, các lực lượng trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia như: Luật Biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam; Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Duy trì hoạt động của các Tổ tự quản đường biên cột mốc, tổ tự quản an ninh trật tự thôn bản đi vào nề nếp và có hiệu quả.

Đồn Biên phòng Tam Hợp cũng phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Tam Hợp tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Bộ đội Biên phòng và của địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tuyên truyền trực tiếp, qua hệ thống loa truyền thanh của các bản, treo băng rôn, khẩu hiệu, thông qua giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU, ngày 08/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng về việc phân công đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, đơn vị đã phân công 21 đảng viên phụ trách 92 hộ gia đình, các đảng viên luôn chủ động tiếp cận gia đình để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ các gia đình tích cực tham gia phát triển kinh tế, chấp hành nghiêm phát luật, các hương ước quy định của bản.

Xác định, việc bảo vệ biên giới không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm của toàn dân, Đồn Biên phòng Tam Hợp đã phối hợp với các lực lượng Công an, dân quân tự vệ, các tổ tự quản thôn, bản trong quản lý, kiểm soát chặt chẽ, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trên biên giới cũng như quản lý cửa khẩu, làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho người qua lại biên giới.

Ấm lòng dân bản

Nhiều năm trở lại nay, xã biên giới Tam Hợp không chỉ khởi sắc về kinh tế - xã hội, mà còn là địa bàn ổn định về an ninh, trật tự. Sự bình yên ấy có được là nhờ sự chung tay hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các đơn vị vũ trang trong đó có Đồn Biên phòng Tam Hợp.

Giúp dân gặt lúa.

Theo đó, Đồn Biên phòng Tam Hợp đã tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân làm ăn sản xuất, ổn định đời sống; chuyển đổi phương thức canh tác truyền thống phát nương làm rẫy sang trồng lúa nước, hoa màu, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Phát huy tinh thần “Ở đâu dân gặp khó, ở đó có bộ đội”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp đã có nhiều hoạt động thiết thực như: Tích cực hỗ trợ người dân thu hoạch vụ hè thu và cấy vụ mới; thực hiện mô hình “Đồng hành cùng nông dân vượt khó thoát nghèo” đã trao 62 con lợn; 01 con bò cho 32 hộ gia đình/101 triệu đồng và mô hình “Sẻ chia 50” cán bộ đồn đầu tư cho người dân chăn nuôi 05 con bò, 10 con dê. Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tương Dương tổ chức tập huấn về công tác chăn nuôi dê sinh sản chất lượng cao.

Thực hiện Chương trình "Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới", đơn vị đã phối hợp các ban ngành, đoàn thể xã Tam Hợp huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp địa phương xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng, tu sửa nhà cửa; đường sá, công trình thủy lợi.

Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp vận động, hỗ trợ các nhà trường trên địa bàn xây dựng 07 giếng khoan; tặng sách, vở trang thiết bị dạy học trị giá trên 01 tỷ đồng.

Đặc biệt, Đồn Biên phòng Tam Hợp đã phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng với Đảng ủy, UBND xã Tam Hợp trao tặng 60 suất quà/30 triệu đồng và 01 con bò/trị giá 08 triệu đồng, khám chữa bệnh cho 73 người/5.840.000đ; vận động các tổ chức, cá nhân đến địa bàn trao tặng 465 suất quà/527 triệu đồng.

Đồn cũng mời cán bộ lãnh đạo địa phương; các già làng, trưởng bản, gia đình chính sách cùng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến ăn Tết cùng đơn vị. Cử các cán bộ xuống nắm bắt tình hình địa bàn và ăn Tết cùng nhân dân; tổ chức nhiều buổi giao lưu văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân để gắn kết tình quân dân.

Dự án “Cán bộ chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” và Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” cũng được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp tích cực triển khai.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Tam Hợp thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền lưu động bằng tiếng Mông về các chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống mua bán người, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, các quy định về bảo vệ biên giới.

Đồng thời, phối hợp với các đoàn thể địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con nêu cao tinh thần cảnh giác, không tham gia tiếp tay cho kẻ xấu, tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật; tập trung sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Xã biên giới Tam Hợp mỗi ngày một “thay da đổi thịt”, đời sống bà con được cải thiện, những mầm non tương lai của đất nước vui vẻ đến trường, đây chính là thành quả cho sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Hợp cùng chính quyền địa phương.

Tác giả: Nguyễn Cúc

Nguồn tin: congly.vn