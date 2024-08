Đường dây 500kV mạch 3: Bài học quý cho Nghệ An trong thực hiện các công trình lớn

Ngày 29/8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức khánh thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Điểm cầu tỉnh Nghệ An được tổ chức tại xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn.

Phát biểu tại Lễ khánh thành từ điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho biết: Qua thành công của dự án, Nghệ An đã đúc rút được những bài học quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện để vận dụng cho các công trình lớn khác trên địa bàn trước hết là xác định rõ trách nhiệm và có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, "chỉ bàn làm, không bàn lùi" trong thực hiện nhiệm vụ.

Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu. Ảnh TTXVN phát

Bài học kinh nghiệm thứ hai là triển khai thực hiện nhiệm vụ khẩn trương, quyết liệt, linh hoạt, “khó ở đâu tháo gỡ ở đó”. Tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra, làm việc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Trước các vấn đề, tình huống phát sinh, lãnh đạo tỉnh đã có mặt ngay tại hiện trường để tập trung xử lý; nhận được thông tin phản ánh vướng mắc, tỉnh cho kiểm tra, chỉ đạo xử lý ngay không chờ văn bản báo cáo. Bài học kinh nghiệm thứ ba là phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá; phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện dự án.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai 2 dự án thành phần là Quảng Trạch – Quỳnh Lưu và Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, với tổng chiều dài gần 100 km, 202 vị trí móng cột, đi qua 6 huyện, thị xã, gồm: Nam Đàn, Yên Thành, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Dự án đi vào vận hành góp phần cung cấp lượng lớn công suất thiếu hụt cho phụ tải khu vực tỉnh Nghệ An, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống người dân.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành bàn giao 202/202 vị trí móng cột cho đơn vị thi công vào ngày 10/3/2024, sau ngày khởi công chỉ 52 ngày; bàn giao toàn bộ 87/87 khoảng néo vào ngày 18/6/2024 sau 5 tháng khởi công, đảm bảo tiến độ thi công kéo dây của dự án.

Tại Nghệ An cũng có khoảng 2.000 người dân tham gia thi công với hơn 180.000 ngày công; 700 chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội với khoảng 21.000 ngày công; 74 đội hình thanh niên tình nguyện với sự tham gia của hơn 1.100 đoàn viên, thanh niên thực hiện hỗ trợ dựng cột, vận chuyển cột, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ kéo dây; lực lượng an ninh thường xuyên ứng trực tại các địa điểm, sẵn sàng xử lý các trường hợp gây cản trở thi công trong suốt quá trình thi công dự án.

Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành điện để hoàn thành các công việc còn lại của dự án, ổn định đời sống, sản xuất của người dân, bảo vệ an toàn công trình, phát triển nguồn điện, lưới điện theo quy hoạch để phát huy hiệu quả dự án trên địa bàn tỉnh.

