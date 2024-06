Du khách bị ép mua bó nhang chục cây giá 1 triệu đồng, chính quyền An Giang nói gì?

Lực lượng bảo vệ luôn túc trực tại các điểm du lịch nhưng vẫn còn xảy ra tình trạng chèo kéo, ép du khách mua vật phẩm cúng bái với giá cao - Ảnh: CHÍ HẠNH

Phản ảnh qua đường dây nóng của Tuổi Trẻ Online, bạn đọc Nguyễn Tài cho biết nhiều người dân chọn An Giang để đi du lịch, cúng bái quanh năm. Tuy nhiên, xung quanh các điểm du lịch tâm linh luôn có một số người bên ngoài ép khách hành hương để mời mua nhang với giá cao.

"Vô tình cầm tới bó nhang, bên trong có chừng chục cây thì họ hét giá 1 triệu đồng. Bị ép mua nhang với giá cao, không mua là họ hùa đến hù dọa. Tình hình phức tạp, không được an ninh", bạn đọc Nguyễn Tài cho biết.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, hiện các điểm du lịch hành hương nổi tiếng tại tỉnh An Giang như miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (TP Châu Đốc), miếu Bà Chúa Xứ Bàu Mướp, chùa Phật lớn, chùa Vạn Linh núi Cấm (thị xã Tịnh Biên) luôn có lực lượng bảo vệ, bảo vệ dân phố, an ninh túc trực đảm bảo an ninh trật tự.

Các cửa hàng kinh doanh trái cây, nhang, vật phẩm cúng bái đều niêm yết giá rất rõ ràng. Giá nhang được niêm yết 5.000 đồng/bó, hoa cúng từ 30.000 đồng/bó, trái cây dao động 80.000 - 250.000 đồng/giỏ.

Tuy nhiên, ở bên ngoài các điểm du lịch tâm linh vẫn còn một số người rao bán nhang dạo, chèo kéo du khách đi xe ôm lên núi gây phiền hà cho du khách thập phương.

Bảng giá được niêm yết công khai tại các khu du lịch tâm linh ở An Giang - Ảnh: CHÍ HẠNH

Về vấn đề này, lãnh đạo UBND TP Châu Đốc cho biết trong năm 2023 địa phương đã xử lý hình sự 3 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự như móc túi, chèo kéo, ép giá du khách đến tham quan.

Ông Lâm Quang Thi - bí thư Thành ủy TP Châu Đốc - nhìn nhận dù đã chấn chỉnh, kéo giảm rất nhiều nhưng tình trạng mất an ninh trật tự vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Địa phương luôn quan tâm chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường xử lý, nhằm đảm bảo cho du khách đến địa phương được an toàn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang cũng cho biết mỗi mùa lễ hội UBND tỉnh đều yêu cầu các đơn vị, đặc biệt lực lượng an ninh áp dụng nhiều biện pháp. Trọng tâm là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm... ở các điểm du lịch tâm linh.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo du khách đến những điểm bán vật phẩm cúng bái có niêm yết giá công khai để mua. Trường hợp bị chèo kéo, ép mua với giá cao nên gọi đến đường dây nóng được treo công khai tại các điểm tham quan để phản ảnh.

Ngoài ra, du khách có thể tải ứng dụng check-in An Giang để tìm hiểu thông tin du lịch, gửi phản ảnh đến các ngành chức năng địa phương.

Tác giả: Chí Hạnh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ