Đối tác của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Nghệ An

Tiếp và làm việc với đối tác của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; đại diện các công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh: Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An, Công ty TNHH VSIP Nghệ An, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt; đại diện Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina.

Về phía đối tác của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina có ông Viên Vĩnh Cương - Chủ tịch Tập đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An cho biết, Nghệ An nằm ở vị trí chiến lược, được ví như một Việt Nam thu nhỏ, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Trung ương, Nghệ An đã được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết riêng về phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh Nghệ An hiện có 05 khu công nghiệp: VSIP I, II; WHA và Hoàng Mai I, II đã và đang được đầu tư bởi các Nhà đầu tư hạ tầng có thương hiệu, chất lượng, dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Với quy mô lớn, hiện đại, kết cấu hạ tầng đồng bộ, thuận lợi về giao thông đường bộ, đường hàng hải và đường hàng không, cùng với đó là các ưu đãi cao nhất của Chính phủ, các khu công nghiệp này sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu và đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh.

Vào cuối năm 2024, dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam đi qua tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thành; Cảng nước sâu quốc tế Cửa Lò được khởi công xây dựng vào đầu năm 2023, đưa vào khai thác, vận hành vào cuối năm 2025; Cảng hàng không quốc tế Vinh được đầu tư nâng cấp, mở rộng để thiết lập thêm một số tuyến bay trong nước và quốc tế (tới Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kong, Đài Loan, Thái Lan, Singapore …) và đầu tư thêm ga hàng hóa. Hệ thống hạ tầng và dịch vụ xã hội trên địa bàn tỉnh được thu hút đầu tư phát triển đa dạng và ngày càng hoàn thiện, hệ thống giáo dục của tỉnh Nghệ An cũng là một điểm hấp dẫn các nhà đầu tư. Tỉnh Nghệ An đã và đang nỗ lực hành động đổi mới, cải cách thực chất môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn và tin cậy đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Nghệ An đã được đánh giá cao và trở thành một trong những điểm đến có nhiều tiềm năng hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, những năm gầy đây tỉnh Nghệ An đã làm tốt công tác hỗ trợ, đồng hành với các nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện đầu tư dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, luôn xem việc của nhà đầu tư là việc của tỉnh.Nhờ vậy, thời gian qua tỉnh đã thu hút thành công 04 Tập đoàn lớn thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất điện tử, thiết bị công nghệ thực hiện đầu tư và tiếp tục mở rộng dự án, như: Goertek, Everwin, JuTeng, Luxshare ICT với tổng vốn đầu tư 1,23 tỷ USD. Năm 2022, lần đầu tiên tỉnh Nghệ An thu hút vốn FDI đạt gần 1 tỷ USD; với kết quả đó, Nghệ An lần đầu tiên lọt vào danh sách 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tin tưởng các Tập đoàn đang hiện diện tại Nghệ An và nếu đối tác của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina đến đầu tư tại Nghệ An trong thời gian tới sẽ tạo ra hệ sinh thái, hỗ trợ nhau trong phát triển. Những tiềm năng của tỉnh Nghệ An sẽ thu hút được Tập đoàn đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Giới thiệu khái quát về Tập đoàn, Ông Viên Vĩnh Cương - Chủ tịch Tập đoàn hy vọng tìm thấy cơ hội đầu tư tại tỉnh Nghệ An

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn đối tác của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina đã giới thiệu sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Tập đoàn. Hiện Tập đoàn là đối tác công nghệ hàng đầu trên toàn thế giới cung cấp các linh kiện điện tử quan trọng cho công nghệ thông minh IoT, đặc biệt tập trung vào thiết bị viễn thông, kim loại chính xác, công nghệ LED và các giải pháp kết nối. Với chiến lược tập trung vào những đột phá về công nghệ, Tập đoàn không ngừng mang đến những giải pháp sáng tạo mới, sản phẩm công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng lớn trên toàn cầu.

Mạng lưới các cơ sở nghiên cứu và văn phòng toàn cầu của Tập đoàn đã cập nhật những đột phá công nghệ mới nhất, vì vậy có thể phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả ở bất cứ nơi nào cần thiết. Với các cơ sở lớn tại Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hàn Quốc, Phần Lan, Ấn Độ, Thụy Điển, Đức, Ba Lan, Estonia, Hoa Kỳ và Mexico, Tập đoàn đã đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và thành thạo, cung cấp dịch vụ bán hàng tại địa phương bên cạnh dịch vụ khách hàng và khả năng lưu kho.

Sau buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn đối tác của Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Goertek Vina đã đi khảo sát cụ thể tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

