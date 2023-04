DNA PHARMA làm ăn ra sao?

Trụ sở chính của CTCP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

CTCP Dược – Vật tư Y tế Nghệ An (DNA PHARMA) tiền thân là Quốc doanh dược phẩm Nghệ An. Sau nhiều lần đổi tên, năm 2000 do đặc điểm và điều kiện hoạt động, được UBND tỉnh Nghệ An cho phép công ty này tiếp tục đổi tên thành Công ty Dược phẩm Nghệ An, sau đó 1 năm đổi thành CTCP Dược – VTYT Nghệ An.

Ngày 7/7/2017, công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu với mã cổ phiếu là NTF. Dù vậy, phải đến tháng 7/2019, công mới chính thức giao dịch trên sàn UPCOM.

Dữ liệu của Nhadautu.vn cho thấy đăng sau DNA PHARMA là bóng dáng một tập đoàn lớn phía Bắc, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực: Địa ốc, sân golf, ngân hàng, bất động sản….

Cụ thể, vốn chủ sở hữu DNA PHARMA tại ngày 31/12/2022 đạt 60 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: CTCP Thương mại và Du lịch Ngân Anh (45,11%); CTCP Đầu tư Tài chính và Thương mại Phúc Khang (19,76%); Công ty TNHH Thung Lũng Vua (24,95%) và các cổ đông nhỏ nắm 10,17%.

Cổ đông lớn nhất CTCP Thương mại và Du lịch Ngân Anh thành lập vào năm 2002, hiện đóng trụ sở tại Khu dân cư số 8, đường 353 - Phường Ngọc Xuyên - Quận Đồ Sơn - Hải Phòng.

CTCP Thương mại và Du lịch Ngân Anh hồi năm 2015 được giới thiệu là thành viên một tập đoàn lớn đề cập ở đầu bài viết. Theo tìm hiểu, Ngân Anh hiện là chủ đầu tư dự án Sân Golf 18 hố quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng; 46 lô đất thuộc Khu nghỉ dưỡng cao cấp Oriental Beach, phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng….

Không những thế, tính tới tháng 11/2017, Ngân Anh còn là cổ đông sáng lập nắm 21,94% vốn CTCP Thương mại dịch vụ thời trang Hà Nội bên cạnh 2 pháp nhân cùng nhóm là Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (49,03%) và Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam (21%).

Trong khi đó, CTCP Đầu tư Tài chính và Thương mại Phúc Khang mới thành lập vào tháng 3/2022, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty TNHH Mega Assets (30%), CTCP Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội (35%) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ sản xuất An Thịnh (35%). Đây đều là các pháp nhân cùng nhóm với Ngân Anh.

Như Nhadautu.vn từng đề cập, CTCP Dịch vụ Du lịch Đường sắt Hà Nội hồi tháng 9/2021 đã huy động thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm, lãi suất 9%/năm. Toàn bộ nguồn vốn này được dùng để hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Phát triển TN Hải Phòng thực hiện dự án "Khách sạn 5 sao, Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp (Hilton Hải Phòng)" tại số 14 Trần Quang Khải, Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Về phần mình, Công ty TNHH Thung Lũng Vua – đơn vị nắm 24,95% DNA PHARMA, được biết đến nhiều khi là chủ đầu tư dự án sân Golf Quốc tế Đảo Vua và dự án mở rộng 18 hố golf tại sân golf quốc tế Đảo Vua tại Đồng Mô, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội. Trước đó, doanh nghiệp này cũng được nhắc đến nhiều qua thương vụ mua cổ phần Intimex Việt Nam từ SCIC vào cuối năm 2015. Thung Lũng Vua là “mắt xích” quan trọng trong hệ sinh thái cùng nhóm các doanh nghiệp kể trên.

Hơn 37.000 m2 đất của DNA PHARMA

DNA PHARMA là một doanh nghiệp có quy mô không lớn với vốn điều lệ và tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2022 lần lượt là 60 tỷ đồng và 135,04 tỷ đồng.

Doanh thu thuần của DNA PHARMA năm 2022 đạt 212,4 tỷ đồng, tương đương 104,3% kế hoạch, lãi ròng 6,12 tỷ đồng đạt 116,6% so với kế hoạch đề ra và gấp hơn 3 lần so với năm 2021 (1,97 tỷ đồng).

Đồ hoạ: Văn Dũng

Trong giai đoạn 2019-2021, doanh thu thuần của DNA PHARMA giảm mạnh, khi năm 2019 nằm ở mức 246,3 tỷ đồng, giảm xuống 213,4 tỷ đồng vào năm 2020 và xuống 179,6 tỷ đồng năm 2021. Lợi nhuận ròng của DNA PHARMA chưa thực sự ổn định và có chiều hướng đi xuống, khi công ty này báo lãi 2,2 tỷ đồng năm 2019, 2,4 tỷ đồng năm 2020 và 1,9 tỷ đồng năm 2020.

Ngoài dược phẩm, DNA PHARMA còn được đánh giác cao với các khu đất do doanh nghiệp này sở hữu. DNA PHARMA đang sở hữu hơn 37.539,9 m2 đất tại Nghệ An. Trong đó, nhiều khu đất có diện tích lớn và vị trí đắc địa, đặc biệt là nhà máy sản xuất số 68 Nguyễn Sỹ Sách, TP. Vinh với diện tích lên đến 15.468 m2.

DNA PHARMA đang dự kiến xây dựng nhà máy Dược phẩm Nghệ An tại khu công nghiệp Bắc Vinh có quy mô diện tích 38.000m2, với tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 31/5/2022, DNA PHARMA đã ban hành Nghị quyết AGM năm 2022, theo đó, DNA PHARMA đã thông qua phương án chào bán 7,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, thông qua việc không tiếp tục triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng cho nhà đầu tư chiến lược theo phương án đã được AGM năm 2018 thông qua.

Tác giả: Văn Dũng - Hóa Khoa

Nguồn tin: nhadautu.vn