Đình chỉ vụ án phụ huynh vác dao ép hiệu trưởng quỳ xin lỗi suốt 6 phút

Sáng nay (30/11), Báo VietNamNet dẫn thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn cho biết đơn vị đã đình chỉ vụ án hình sự nói trên, sau khi thầy Phan Đình Thống - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lâm - rút đơn tố cáo phụ huynh Võ Văn Điệp.

"Trong vụ án này công an khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nếu như không có đơn tố cáo của bị hại thì không có căn cứ khởi tố. Sau khi bị hại rút đơn tố cáo, công an đình chỉ vụ án theo quy định", một lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn cho hay.

Trao đổi với báo chí, thầy Phan Đình Thống cho biết đã rút đơn tố cáo phụ huynh.

"Bị can đã gặp xin lỗi tôi. Làm trong ngành giáo dục, tôi nghĩ cần phải bao dung, nên rút đơn để cho cho họ có cơ hội sửa sai", thầy Thống nói.

Võ Văn Điệp tại cơ quan điều tra. Ảnh CACC

Khoảng 13h45 ngày 31/10, ông Điệp mang theo dao chừng 40 cm xông vào phòng của thầy Phan Đình Thống, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sơn Lâm, đóng ở xã Sơn Lâm. Ông Điệp bị cáo buộc đe dọa, bắt thầy Thống phải quỳ xin lỗi.

"Do quá hoảng loạn, để bảo vệ tính mạng nên tôi phải quỳ xuống", ông Thống nói. Ông Điệp sau đó đi ra sân, to tiếng và đe dọa một số giáo viên.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng công an xã Sơn Lâm đến hiện trường, đưa ông Điệp về trụ sở.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Điệp thừa nhận hành vi, khai trưa cùng ngày có uống rượu tại đám cưới, khi nghe hai con đi học về kể việc bị Hiệu trưởng gọi lên phòng hỏi về việc tại sao phụ huynh chưa đóng bảo hiểm y tế nên bức xúc.

Trường Tiểu học Sơn Lâm. Ảnh: VnExpress.net

Hiệu trưởng Phan Đình Thống cho biết, theo quy định, đầu năm học, mỗi học sinh phải đóng 402.000-563.000 đồng để mua bảo hiểm y tế bắt buộc. Trường có 259 học sinh, 245 em đã đóng, còn 14 em chưa nộp (trong đó có hai con của ông Điệp, đang học lớp 1 và 5).

Gần đây đã đến kỳ hạn, Ban giám hiệu gửi giấy mời 14 phụ huynh chưa nộp bảo hiểm y tế lên trao đổi nhằm đảm bảo quyền lợi cho con song không ai đến.

"Hơn 8h ngày 31/10, sau buổi chào cờ, tôi đã gọi 14 học sinh, trong đó có hai con của ông Điệp đến trước sảnh của phòng làm việc của Hiệu trưởng để hỏi vì sao nhà trường gửi giấy mời nhưng bố mẹ không đến", thầy Thống nói.

Theo Hiệu trưởng, Ban giám hiệu nhiều lần định cử cán bộ đến nhà các phụ huynh để trao đổi nhưng chưa sắp xếp được thời gian nên gửi giấy mời và hỏi thông tin từ các học sinh xem phản hồi của họ thế nào.

"Việc này cũng hơi tế nhị. Có thể việc gọi học sinh lên phòng hỏi đã gây tâm lý bức xúc tới phụ huynh, khiến họ hành động như vậy", thầy Thống cho hay.

