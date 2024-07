Danh tính Vinh Eco - Nhà đầu tư muốn làm dự án 328 tỷ đồng ở Nghệ An

Một góc TP. Vinh (Nghệ An). Ảnh: HT

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An vừa mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu dân cư mới tại xã Hưng Hòa, TP. Vinh. Theo đó, nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Vinh Eco.

Trước đó, vào cuối tháng 5, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An đã mời gọi nhà đầu tư quan tâm đăng ký thực hiện dự án trên.

Dự án được thực hiện trên khu đất 4,22 ha, tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 13,2 tỷ đồng; tổng chi phí đầu tư xây dựng là 328,9 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án là 4 năm, thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu dân cư mới đồng bộ về không gian và hạ tầng kỹ thuật - xã hội theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xã Hưng Hòa, TP. Vinh theo tiêu chí phát triển bền vững.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Vinh Eco được thành lập từ tháng 9/2022, có trụ sở tại số nhà 1A, ngõ 1, đường Nguyễn Sỹ Quế, khối Xuân Bắc, phường Hưng Dũng, TP. Vinh (Nghệ An).

Khi thành lập, Vinh Eco có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, với 12 cổ đông sáng lập gồm: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hồng Phong (18%CP); Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư TNA (14%CP); CTCP Đầu tư và phát triển Phúc Hưng Land (14%CP); Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư LHY (14%CP); ông Vũ Trọng Đăng (2%CP); Đõ Tiến Hưng (2%CP); Vũ Ngọc Huấn (2%CP); Nguyễn Văn Cường (2%CP); Phan Minh Tiến (2%CP); Phạm Ngọc Quyền (5%CP); Nguyễn Công Huy (2%CP) và Nguyễn Đình Cường (2%CP).

Trước đây, Vinh Eco do ông Hoàng Việt Hùng (SN 1978 - Hà Nội) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty. Hiện, doanh nghiệp này do bà Nguyễn Thị Bình (SN 1977 - Hà Nội) thay ông Hoàng Việt Hùng giữ các chức vụ trên.

Cổ đông lớn nắm giữ 18% cổ phần của Vinh Eco là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Hồng Phong, doanh nghiệp này có địa chỉ tại tỉnh Hưng Yên, hiện có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do ông Nguyễn Công Hồng (SN 1960 - Hà Nội) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc công ty.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư và phát triển Phúc Hưng Land lại có cùng địa chỉ và được thành lập cùng tháng 8/2022 với Vinh Eco. Khi thành lập Phúc Hưng Land có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, do 3 cổ đông sáng lập gồm: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Tiến Thành (28,57%CP); Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư LHY (28,57%CP) và Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển Dũng Minh (42,86%CP). Doanh nghiệp này do ông Nguyễn Thạc Minh (SN 1974 - Nghệ An) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty.

Nắm giữ nhiều cổ phần tại Vinh Eco và Phúc Hưng Land, Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư LHY (có địa chỉ tại tỉnh Hưng Yên) được thành lập vào năm 2019, có vốn điều lệ 6 tỷ đồng và do ông Hoàng Việt Hùng (từng là Tổng giám đốc của Vinh Eco) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty. Ngành nghề chính của LHY là chuẩn bị mặt bằng.

