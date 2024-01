Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà phố cổ Hà Nội

Ngày 15/1, UBND quận Hoàn Kiếm thông tin ban đầu vụ cháy ở phố Hàng Lược, phường Hàng Mã khiến 4 người tử vong.

Khoảng 4h39 cùng ngày, nhận tin báo có cháy nhà dân tại số 4 Hàng Lược, phường Hàng Mã, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động ngay 3 đơn vị gồm: Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 - PC07, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Ba Đình với tổng số 7 xe chữa cháy, xe chuyên dùng, cùng 39 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Đến khoảng 5h, đám cháy được khống chế, các đơn vị tiếp cận cứu nạn, chữa cháy trong ngôi nhà, phát hiện 4 người bị nạn đã tử vong do ngạt khói, gồm 2 người lớn và 2 trẻ em. Một người trong nhà thoát nạn qua ban công tầng 4 là chị N.M.H.

Hiện trường vụ cháy.

Các nạn nhân tử vong gồm: N.Đ.H. (sinh năm 1954; chủ hộ gia đình), Đ.T.H. (sinh năm 1961), N.B.T.T. (sinh năm 2014) và N.B.H.P. (sinh năm 2017).

Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn có quy mô cao 3 tầng và tum thang, diện tích khoảng 20m2/tầng, tầng 1 kinh doanh bán hoa tươi, từ tầng 2 trở lên sử dụng để ở. Trong nhà có cầu thang bộ để hở, tầng 3 có cửa kính mở trực tiếp ra mặt tiền, tầng tum có lối thoát khẩn cấp ra ban công phía trước, có thể thoát được qua nhà bên cạnh.

Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ công an và Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường chỉ đạo, triển khai ngay các phương án khắc phục hậu quả, chăm lo, hỗ trợ nạn nhân.

Các lực lượng đang điều tra làm rõ nguyên nhân bị cháy.

Năm 2023, toàn quốc xảy ra 3.440 vụ cháy, làm chết 146 người, bị thương 109 người, thiệt hại về tài sản sơ bộ ước tính khoảng 878 tỷ đồng và 236 ha rừng. So sánh với năm 2022, số vụ cháy tăng 206 vụ (tăng 6,3%); tăng 27 người chết (tăng 22,69%); tăng 19 người bị thương (tăng 21,11%); thiệt hại về tài sản tăng 244 tỷ đồng (tăng 38,4%). Số vụ nổ giảm 2 vụ (giảm 11,11%); số người chết tăng 01 người (tăng 10,0%), số người bị thương giảm 2 người (giảm 6,9%). Trong đó, số vụ cháy nhà dân vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất với 1.016 vụ cháy (chiếm 29,5%); các loại hình khác đều chiếm dưới 10%.

