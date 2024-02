Đang ngồi bấm điện thoại, nam thanh niên gặp tình huống không ngờ đến

Your browser does not support the video tag.

(Video: Nam thanh niên thoát nạn trong gang tấc khiến nhiều người thót tim khi theo dõi đoạn clip)

Theo đoạn clip ghi lại, nam thanh niên đang ngồi bấm điện thoại trước một ngôi nhà. Lúc này, một chiếc ô tô nổ máy rồi bất ngờ lao đến chỗ nam thanh niên.

May mắn, nam thanh niên này phản ứng kịp thời nên đã nhảy sang nơi khác và thoát nạn. Chiếc ô tô tiếp tục lao tới, đâm sầm vào tường nhà rồi mới dừng lại.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của của cộng đồng mạng. Nhiều người được phen thót tim khi chứng kiến tình huống này. Nhiều người đoán rằng, có lẽ do xe ô tô bị mất phanh nên mới xảy ra tình huống nói trên. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy nam thanh niên đã thoát nạn.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn