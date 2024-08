Đâm chết người trong đêm rồi bỏ trốn

Ngày 9/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Ngọc Sao (39 tuổi) và Nguyễn Văn Thế (30 tuổi), cùng trú xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) về tội “Giết người”.

Hai bị cáo Nguyễn Việt Cường (25 tuổi) và Nguyễn Thế Vũ (23 tuổi) cùng trú xã Hưng Phúc bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn X.H. (SN 1980, trú xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên).

Hai bị cáo Hồ Ngọc Sao và Nguyễn Văn Thế tại tòa

Theo cáo trạng, tối 8/5/2023, Sao và Thế cùng nhau đi uống bia tại một quán ở xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên thì gặp nhóm của anh Nguyễn X.H. đến uống cà phê.

Cho rằng bàn bên cạnh đang nhìn đểu mình nên Thế nói với anh H. “nhìn đểu chi rứa bây”. Một người trong nhóm của anh H. đáp lời “không có chi mô chú”.

Không lâu sau, anh H. và một người bạn cầm điếu cày, ghế nhựa sang đánh Thế. Thấy vậy, Sao đến can ngăn thì cũng bị đánh nên cả hai bỏ chạy. Trên đường về nhà, Thế và Sao gọi điện cho Nguyễn Thế Vũ và Nguyễn Việt Cường cùng nhóm bạn nhờ đến đón.

Khi gặp nhau, Sao nói với mọi người việc mình và Thế bị đánh bỏ chạy, xe máy và điện thoại đang để ở quán nên nhờ anh em hỗ trợ lên lấy đồ về. Trước khi đi, Sao và Thế đều cầm theo dao.

Trên đường di chuyển, nhóm của Sao gặp chủ quán nhậu và được báo tin “bên kia đông người”. Nghe vậy, những người bạn đi cùng sợ nên không dám đi nữa chỉ còn Thế và Sao tiếp tục đi tiếp.

Lúc này, nhóm của anh H. đang đứng trước quán, thấy Sao và Thế đi đến, tay cầm theo hung khí thì vừa nhặt đá ném, vừa bỏ chạy. Thấy vậy, Nguyễn Văn Thế cầm dao đuổi nhóm bạn của anh H. nhưng không kịp.

Còn Hồ Ngọc Sao đi vào quán thì thấy anh H. Thấy Sao cầm dao chạy vào, anh H. chạy lại ôm giằng co thì bị Sao đâm 3 nhát vào đùi. Bị đâm, nạn nhân bỏ chạy một đoạn thì ngã xuống. Dù được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh H. đã tử vong do sốc mất máu cấp do vết thương làm thủng động mạch.

Về phần hung thủ, sau khi dùng dao đâm người Sao đã kể lại cho các bạn biết vụ việc. Lúc này, Vũ ném con dao phóng lợn của mình và con dao mà Sao vừa gây án xuống kênh nước. Cường cũng lấy con dao phóng lợn của Thế ném xuống kênh nhằm tiêu hủy vật chứng.

Sau đó, Cường cho Sao và Thế mượn xe máy để bỏ trốn ra nước ngoài. 2 tháng sau, Thế và Sao đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Sao và Thế khai vì hôm đó có rượu nên đã không làm chủ được hành vi. Sau khi gây án, vì lo sợ nên hai bị cáo đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Các bị cáo thể hiện thái độ ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của bản thân. Đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Sao 19 năm tù, Nguyễn Văn Thế 15 năm tù về tội Giết người. Với tội Che giấu tội phạm, bị cáo Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Thế Vũ lĩnh án từ 7 đến 9 tháng tù.

Tác giả: Thảo Nguyên

Nguồn tin: congluan.vn