Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với tỉnh Hà Tĩnh

Làm việc với đoàn công tác có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn công tác của Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng năm 2024; kết quả giải quyết các kiến nghị của địa phương. Theo đó, tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Hà Tĩnh đạt 7,15% (đứng thứ 4 khu vực Bắc Trung Bộ, 30 của cả nước), cao hơn cùng kỳ năm 2023 (7,06%). Công nghiệp phục hồi còn khó khăn; chỉ số sản xuất 6 tháng giảm 5%, Quý III năm 2024 tăng 9,77%, lũy kế 9 tháng giảm 0,56%.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tiến độ một số dự án công nghiệp trọng điểm: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II hoàn thành 85% kế hoạch, đã tiếp nhận nguyên liệu sẵn sàng chạy thử; Nhà máy Pin Lithium cơ bản hoàn thành xây dựng, đang lắp đặt thiết bị để chuẩn bị vận hành; Dự án đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành toàn tuyến hòa lưới truyền tải điện quốc gia; Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, đang hoàn thiện thủ tục GPMB dự án; Khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh đã khởi công và triển khai các hoạt động xây dựng.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại Hội nghị.

Nông nghiệp được mùa, vụ Xuân và Hè Thu năng suất, sản lượng đạt cao nhất từ trước đến nay. Các mô hình liên kết theo hướng an toàn, hữu cơ, sản xuất hàng hóa gắn với tập trung ruộng đất tiếp tục được mở rộng quy mô. Chăn nuôi phát triển tốt, dịch bệnh được kiểm soát, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 5%. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo; có thêm 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Lộc Hà, Kỳ Anh), 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh dự Hội nghị.

Dịch vụ, du lịch tăng trưởng khá. Thu ngân sách đảm bảo tiến độ, đạt 13.780 tỷ đồng, đạt 79% dự toán, tăng 7% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng khá, 9 tháng đạt 40.800 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch, tăng 16% so với cùng kỳ. Chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án đầu tư trong nước tổng vốn hơn 15.200 tỷ đồng (tăng 6 dự án và tăng gấp 5 lần về vốn đăng ký so với cùng kỷ 2023. Giải ngân đầu tư công đạt 84,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, 50,8% tổng kế hoạch vốn đã phân bố.

Thực hiện tốt các lĩnh vực về văn hóa, xã hội. Tập trung khắc phục, duy trì và nâng cao các chỉ số cải cách hành chính. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được giữ vững, tăng cường…

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển Hà Tĩnh cũng gặp không ít khó khăn, thử thách như: Tăng trưởng kinh tế chưa đạt được kế hoạch đề ra (kế hoạch 8-8,5%); công nghiệp chưa phục hồi rõ nét. Nguồn lực bố trí cho hạ tầng xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Một số dự án du lịch, dịch vụ triển khai chậm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn. Tiến độ giải ngân một số dự án còn thấp. Công tác giải phóng mặt bằng một số nơi còn nhiều vướng mắc…

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và đại biểu Bộ Quốc phòng dự Hội nghị.

Về kết quả xử lý kiến nghị: Tỉnh Hà Tĩnh có 13 kiến nghị, trong đó: có 09 kiến nghị được Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành Trung ương xử lý tại Văn bản số 542/TTg-QHĐP ngày 14/6/2023; 04 kiến nghị bổ sung được Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành Trung ương xử lý tại Văn bản số 1083/TTg-QHĐP ngày 10/11/2023). Đến nay, 13/13 kiến nghị đã được các Bộ, ngành Trung ương trả lời, giải quyết.

Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại buổi làm việc, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã kiến nghị, đề xuất với Đoàn công tác 8 nội dung gồm: Xử lý vướng mắc thủ tục đầu tư một số dự án khu công nghiệp, khai thác mỏ sắt Thạch Khê, xây dựng công trình đường giao thông; về đầu tư sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, pháo hoa; việc lấy ý kiến đối với dự án nhà ở xã hội; Đề án xây dựng trụ sở Ban chỉ huy Quân sự cấp xã, nơi ăn nghỉ của dân quân thường trực.

Đại biểu dự Hội nghị.

Sau khi nghe ý kiến của tỉnh Hà Tĩnh, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương cũng đã làm rõ thêm nguyên nhân; trao đổi một số giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc với các nội dung thuộc thẩm quyền; đề xuất một số cách làm linh hoạt, sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đại biểu các Bộ, ngành Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt Đoàn công tác của Chính phủ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao quyết tâm, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội 9 tháng đầu năm 2024.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà tặng các gia đình chính sách.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Tỉnh Hà Tĩnh là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng, do đó, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân toàn tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, có nhiều giải pháp hơn nữa, huy động tối đa mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững. Trên cơ sở phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, thế mạnh, tinh thần tự lực, tự cường nội tại; chú trọng bảo đảm sự hài hòa, gắn kết giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái với bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển đội ngũ cán bộ, công chức đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng chính quyền kiến tạo, hiệu lực, hiệu quả, hệ thống cơ quan hành chính trong sạch, vững mạnh. Quan tâm đến công tác an sinh xã hội, công tác chính sách, "Đền ơn đáp nghĩa", đặc biệt là việc thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Dịp này, Bộ Quốc phòng quyết định tặng tỉnh Hà Tĩnh 500 ngôi nhà, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu trao quà tặng các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh.

Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của tỉnh cũng như các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Đoàn công tác tiếp thu, tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ theo thẩm quyền, quy định.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà tặng Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các Ban, Bộ, ngành, các địa phương trong khu vực và trong cả nước; các Ban, Bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm, thường xuyên phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Hà Tĩnh thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao quà tặng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh; 20 đối tượng chính sách trên địa bàn và 30 quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tác giả: Đức Cương - Lê Thắng



Nguồn tin: baoquankhu4.com