Cựu Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai bị giả chữ ký

Liên quan đến vụ án cựu Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", mới đây, Pháp luật Plus nhận được đơn thư cầu cứu của bà Trần Thị Mai, là vợ của bị cáo Trương Văn Tư. Bà Mai đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét nhiều điểm còn chưa rõ trong vụ án này.

Bà Trần Thị Mai gửi đơn đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét vụ án.

Như Pháp luật Plus đã thông tin, TAND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với các bị cáo Giang Văn Việt, Nguyễn Mạnh Hùng và Trương Văn Tư.

Trong các ngày 28/7, 31/7 và 1/8/2023, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo này. Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bắc Giang nêu, trong các năm 2020, 2021, Giang Văn Việt - nguyên Giám đốc công ty đo đạc Giang Gia và Nguyễn Mạnh Hùng, công chức Địa chính - Xây dựng xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, tuy không có chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa đất nhưng đã tự nhận sẽ làm được công việc trên và nhận tiền của 11 người dân đang có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Việt sử dụng máy vi tính, máy in tự soạn thảo và in thông tin sai lệch lên phần chỉnh lý của sổ đỏ theo yêu cầu của người có nhu cầu muốn chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, diện tích bao nhiêu m2. Sau đó, Việt bắt chước chữ ký của ông Trương Văn Tư là Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Lục Ngạn để ký giả chữ ký của ông này vào phần xác nhận của cán bộ cơ quan có thẩm quyền. Tiếp đến Việt, Hùng đã sử dụng con dấu mang tên Chi nhánh VPĐKĐĐ để đóng lên trên các chữ ký của ông Trương Văn Tư do Việt làm giả.

Trong năm 2020 và 2021, Việt làm giả 12 bộ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, tự ý đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn để đóng dấu vào chữ ký giả, tự ghi chép, chỉnh sửa nội dung trong Sổ địa chính để hợp thức hóa. Tổng số tiền mà Việt, Hùng thu được do hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là trên 1.8 tỷ đồng.

Giang Văn Việt bị khởi tố, truy tố về các tội “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Mạnh Hùng bị khởi tố, truy tố về các tội “Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo nội dung đơn cầu cứu của bà Trần Thị Mai, bà đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ hơn hành vi phạm tội của 2 bị cáo Giang Văn Việt, Nguyễn Mạnh Hùng cùng một số người liên quan. Bà Mai cho rằng hành vi phạm tội của Việt và Hùng là xuất phát từ ý chí của 2 người này, Việt và Hùng tự lên kế hoạch làm giả chữ ký của ông Trương Văn Tư, tự vào trụ sở trộm con dấu của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan công an cũng đã chứng minh hành vi phạm tội của 2 đối tượng này là phạm tội độc lập, ông Tư không hề hay biết về quá trình phạm tội này của 2 đối tượng Hùng và Việt. Số tiền thiệt hại của vụ án là trên 1.8 tỷ đồng cũng đã được 2 đối tượng Hùng và Việt nộp lại đầy đủ

Hội đồng xét xử vụ án đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 1/8/2023, xác định vụ án còn nhiều điểm cần làm rõ, TAND tỉnh Bắc Giang trả hồ sơ gửi Viện KSND tỉnh Bắc Giang yêu cầu thực hiện đầy đủ các biện pháp điều tra; làm rõ hành vi, trách nhiệm của những người có nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan đến vụ án; xác minh làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của Vi Thị Chinh và Trần Thị Thu; kiểm tra, xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo, tố giác có liên quan. Đặc biệt, cần làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa hành vi thiếu trách nhiệm của Trương Văn Tư đối với hậu quả gây thiệt hại nghiêm trọng.

Trong đơn cầu cứu, bà Trần Thị Mai thể hiện quan điểm đồng tình với Quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung của TAND huyện Lục Ngạn; đề nghị cơ quan công an xác minh việc không xác định được nội dung Việt đã ghi chép, chỉnh sửa do sổ địa chính bị rách; thu thập bổ sung các sổ ghi chép các cuộc họp của bị cáo Tư tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn. Đây cũng chính là mấu chốt của vụ án này.

Tác giả: Diệu Nhi

Nguồn tin: phapluatplus.vn