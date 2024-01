Cười nghiêng ngả với clip cô 'quẩy' làm mẫu hết mình nhưng học trò có động thái 'lạ lắm'

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại một buổi vui Tết đoàn viên 2024 của các em nhỏ. Trong buổi lễ, cô giáo và các bậc phụ huynh đang ở phía dưới sân khấu cổ vũ cho các em nhỏ phía trên chuẩn bị nhảy múa theo đội.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đội hình ra sân khấu của các em nhỏ rất hoành tráng, xếp hàng lối ngay ngắn và đều cầm trên tay đạo cụ để sẵn sàng mang đến cho khán giả một tiết mục độc đáo.

Phía dưới, các bậc phụ huynh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng thưởng thức tiết mục độc đáo, nhiều phụ huynh cũng cầm sẵn điện thoại ghi lại khoảng khắc đáng yêu, đáng nhớ.

Tuy nhiên, khi nhạc nổi lên, cô giáo và các bậc phụ huynh ở phía dưới múa phụ hoạ hết mình nhưng các em nhỏ trên sân khấu lại bất ngờ tỏ ra thờ ơ, “hoá đá” ngay trong tiết mục của mình.

Cô giáo và phụ huynh nỗ lực cổ vũ và múa làm mẫu, phụ hoạ dưới sân khấu.

Mặc cô giáo và các bậc phụ huynh nỗ lực cổ vũ, múa mẫu, các em nhỏ vẫn đứng im nhìn mỗi bé một hướng và trở thành khán giả trong đúng tiết mục của mình.

Ai nấy đều bật cười và có chút bất lực vì không em nào chịu nhảy múa. Chỉ có một em nhỏ ở phía góc sân khấu thực hiện một vài động tác quay quay đạo cụ theo cảm tính “an ủi” cô và phụ huynh phía dưới.

Các em nhỏ đứng im "hoá đá" trong tiết mục của mình khiến ai nấy cười nghiêng ngả.



Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ lớn của dư luận. Đa số đều không nhịn được cười và để lại những bình luận vui vẻ, hài hước dành cho cô và các em nhỏ.

“Cô quẩy hết mình, các em nhảy hết hồn”, “Đang là diễn viên mà giờ thành khán giả luôn rồi”, “Các em nhảy đúng kiểu toàn người hướng nội mà bắt người ta lên múa”, “Dù động tác nhảy không rõ ràng lắm nhưng các em vẫn cưng lắm nha”, "Nhảy là phụ, các em khoe độ đáng yêu là chính nha", một số dân mạng để lại bình luận vui vẻ, hài hước.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn