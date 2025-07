Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi lễ. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí đại diện các ban Đảng Trung ương phụ trách Nghệ An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 2240-QĐNS/TW, ngày 15/7/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho đồng chí Đinh Việt Dũng; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tặng hoa chúc mừng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tặng hoa, chúc mừng đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chúc mừng đồng chí Đại tá Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, ghi nhận những kết quả mà Công an tỉnh Nghệ An đã đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác phòng, chống tội phạm, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tác giả: Xuân Duy

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn