Công an tỉnh Nghệ An chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Trong tỉnh

Ngày 07/3/2023, Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh nhân kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.