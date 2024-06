Clip: Nam thần màn ảnh tàn tạ không nhận ra, lang thang trên phố với biểu hiện tâm thần bất thường

Ngày 25/6, truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đăng tải video nam diễn viên Đường Trì Bình lang thang trên phố với nhiều hành vi kỳ lạ, ngoại hình tàn tạ không thể nhận ra. Qua hình ảnh được ghi lại, Đường Trì Bình gầy gò, làn da đen sạm và không tỉnh táo.

Đồng nghiệp thân thiết với Đường Trì Bình cho biết tình trạng tâm lý của nam diễn viên này ngày càng tồi tệ, thần trí không ổn định, lúc tỉnh lúc mê sau khi mẹ đột ngột qua đời. Trước đó, anh đã bị trầm cảm nặng. Hơn 1 tuần qua, Đường Trì Bình không về nhà, ngày đêm sống như người vô gia cư.

Your browser does not support the video tag.

Clip Đường Trì Bình lang thang trên đường với biểu hiện tâm thần bất thường gây xôn xao dư luận

Từ hôm 22/3, Đường Trì Bình đã được trông thấy nói chuyện vô nghĩa với 1 chú chó ven đường và gây sự với nhân viên cửa hàng tiện lợi. Đến này 24/6, anh đứng lắc đầu, nhảy múa và nói chuyện 1 mình ở ngã tư đường Nghi Lan (Đài Loan, Trung Quốc). Không chỉ vậy, nam diễn viên này còn lao ra đường, cố ý đâm vào các phương tiện giao thông và bị nghi ngờ tấn công 1 em bé.

Phía cảnh sát đã tiếp cận Đường Trì Bình không lâu sau đó. Họ xác định nam diễn viên này không đủ tỉnh táo, tinh thần kém và yêu cầu anh chú ý đến an toàn của bản thân. Sau đó, Đường Trì Bình rời đi. Hôm 21/6, nam diễn viên còn gây xôn xao khi quỳ gối trước đài truyền hình để xin cơ hội việc làm. Dựa trên hành vi của Đường Trì Bình, các chuyên gia tâm thần cho biết nam diễn viên có thể mắc chứng mất trí nhớ phân ly vì chấn thương tâm lý hoặc căng thẳng quá mức.

Nam diễn viên không tỉnh táo, ngoại hình gầy gò và nhếch nhác sau nhiều ngày sống lang thang

Anh thường xuyên gục mặt, tự nói chuyện 1 mình trên đường. Gần đây, Đường Trì Bình còn gây sự, tấn công và lao ra đường đâm vào xe hơi đang chạy gây mất an toàn giao thông

Hôm 21/6, anh đến đài truyền hình quỳ gối xin vai diễn

Đường Trì Bình sinh năm 1978, là nam diễn viên được yêu thích và săn đón trong thời kỳ phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) làm mưa làm gió khắp châu Á. Anh từng tham gia diễn xuất trong Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ, Juliet phương Đông, The Hospital, Say Yes Enterprise, Tứ đại danh bổ... Năm 2014, Đường Trì Bình đột ngột biến mất khỏi showbiz không rõ lý do và cắt đứt liên hệ với các đồng nghiệp trong giới. Kể từ đó, không ai biết về cuộc sống của nam diễn viên.

Vào thời kỳ phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) làm mưa làm gió màn ảnh châu Á, Đường Trị Bình là cái tên quen thuộc, được yêu thích và săn đón trong giới giải trí

Mãi đến gần đây, tình cảnh thê thảm và ngoại hình xuống dốc đến mức khó tin của Đường Trì Bình mới được hé lộ. Theo tờ China Times, vào ngày 3/6, mẹ của Đường Trì Bình được tìm thấy chết trên sân thượng chung cư nơi đang sinh sống ở tuổi 73. Cảnh sát nghi vấn mẹ của Đường Trì Bình tự sát.

Đáng nói, Đường Trì Bình hoàn toàn không hay biết về sự mất tích của mẹ trong nhiều ngày. Cảnh sát cho biết lúc họ tìm đến căn hộ, nam diễn viên say khướt, hành động mất kiểm soát và từ chối nhận dạng thi thể mẹ. Đã nửa tháng trôi qua, Đường Trì Bình vẫn phủ nhận việc mẹ anh đã qua đời, kiên quyết không ký giấy chứng tử để đưa thi thể về nhà làm tang lễ, bất chấp các đồng nghiệp trong giới đều tuyên bố sẽ hỗ trợ nam diễn viên.

Đã nửa tháng trôi qua, Đường Trì Bình vẫn không nhận thi thể của mẹ về để lo hậu sự

Những năm qua, Đường Trì Bình và mẹ sống nương tựa trong căn hộ đi thuê. Cha của Đường Trị Bình là doanh nhân người Thái gốc Hoa. Ông sở hữu nhà hàng và 1 xưởng sản xuất nước mắm lớn nhất Thái Lan, nhưng không quan tâm cũng như không để lại tài sản cho mẹ con Đường Trì Bình.

Theo China Times, Đường Trì Bình nghiện rượu nặng, gặp vấn đề tâm lý nghiêm trọng sau khi rời showbiz. Do mất ngủ triền miên và uống rượu mỗi ngày trong suốt 10 năm, nam diễn viên trở nên tiều tụy, già nua, sụt cân và không tỉnh táo. Do nam diễn viên Hoa Dạng Thiếu Niên Thiếu Nữ suốt ngày chè chén và không chịu đi làm, kinh tế gia đình đều do người mẹ già của anh gánh vác. Từ đầu năm đến nay, mẹ con Đường Trì Bình kiệt quệ tài chính. Họ nợ 6 tháng tiền nhà, tổng cộng 100.000 Đài tệ (78,5 triệu đồng). Sau khi mẹ mất, không còn chỗ dựa tinh thần và tài chính, Đường Trì Bình càng trở nên bất bình thường.

Nguồn: Weibo, China Times

Tác giả: Vy Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn