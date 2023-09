Clip mẹ khoe con trai tiểu học ga lăng khi tiếp bạn gái tại nhà gây sốt mạng

Your browser does not support the video tag.

Clip: Bé trai tiểu học mời bạn gái vào nhà chơi và tiếp đãi chu đáo.

Đoạn clip nhanh chóng có hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận sau khi đăng tải. Người xem không khỏi nở nụ cười bởi vẻ đáng yêu của hai bạn nhỏ, nhất là cậu bé.

Bé trai này là Đinh Tuấn Trung, 7 tuổi, đang theo học Trường tiểu học Bằng An, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh. Người quay đoạn clip là chị Đoàn Thị Quyên, 33 tuổi, mẹ kế của bé Trung.

Clip bắt đầu với câu hỏi ngạc nhiên của người mẹ "Con đưa bạn gái đến chơi á?" và nụ cười hồn nhiên, vui vẻ của Tuấn Trung. Cậu mời cô bạn cùng lớp ghé nhà mình chơi, nhưng bảo bạn chờ ở cổng để mình vào nhà xin phép mẹ.

Được mẹ đồng ý, Trung hớn hở chạy ù ra cổng, nhiệt tình đỡ lấy xe đạp của bạn, giúp bạn dắt xe vào trong sân. Sau khi mời bạn vào nhà, chàng trai nhỏ nhanh chóng lấy nước mời cô bé uống. Từ đầu đến cuối, khi giao tiếp với mẹ hay bạn gái, cậu luôn giữ nụ cười trong sáng và tươi như hoa.

Tuấn Trung vui vẻ khi được dẫn bạn gái về nhà chơi. (Ảnh cắt từ clip)

Chàng trai còn ga lăng, cắm ông hút cho bạn. (Ảnh cắt từ clip)

Người mẹ dù không lên hình nhưng giọng chị lọt vào clip cũng cực kỳ vui vẻ. Rất hài lòng với cách cư xử của con trai, chị nhắc con cách tiếp bạn chu đáo hơn, chẳng hạn như cắm ống hút vào bịch nước ngọt trước khi đưa bạn uống.

Clip triệu view này nhận được hơn 54.000 lượt "thả tim" và 2.800 bình luận chỉ sau một ngày đăng tải. Phần lớn cư dân mạng thấy cậu bé quá đáng yêu, và ngưỡng mộ sự hồn nhiên, trong trẻo của những đứa trẻ.

"Tình cảm của hai bạn nhỏ thật hồn nhiên và vô tư. Không những thế, chàng trai nhỏ này còn rất biết quan tâm chăm sóc bạn gái từ những hành động nhỏ. Mong bạn ấy sẽ giữ mãi tình cảm trong sáng cùng nhau học tập thật tốt", tài khoản Minh Ngọc bình luận.

Trần Như bày tỏ cảm xúc: "Chàng trai nhỏ này chưa biết đi xe đạp nhưng lại rất ga lăng giúp bạn gái dắt xe đạp vào nhà, đáng yêu thật đó".

Nhiều bình luận dành sự yêu mến cho người mẹ. Họ đoán rằng chị phải cởi mở và yêu thương thì nụ cười trên mặt bé Tuấn Trung lúc xin phép đưa bạn vào nhà chơi mới tưới rói, tin cậy như vậy.

Chị Đoàn Thị Quyên tâm sự, chị đăng tải đoạn clip này lên mạng xã hội chỉ với mục đích lưu giữ kỷ niệm và chia sẻ cho bạn bè biết, không thể ngờ nó lại được lan truyền tới nhiều người.

"Mặc dù tôi chỉ mới về chung sống với con riêng của chồng gần 2 tháng nhưng hai mẹ con rất hợp nhau, quấn nhau suốt ngày. Bé Trung rất quý và nghe lời tôi. Bé cũng có khiếu hài hước, thỉnh thoảng còn trêu mẹ để làm mẹ vui", chị Quyên cho biết.

