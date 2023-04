Chuyện lạ trong việc tách thửa tại thị xã Cửa Lò

Nhiều hộ dân thuộc phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò không thể tách thửa vì chiều rộng thửa đất sau khi tách nhỏ hơn 7m.

Bị dừng tách thửa vì bám đường lớn

Do điều kiện kinh tế eo hẹp, trong khi cần khoản tiền lớn để xây nhà, vợ chồng ông N.V.Đ. (69 tuổi) - trú tại khối 3, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã làm hồ sơ xin tách một phần đất của gia đình. Sau khi hoàn thành các thủ tục tách thửa như quy định, ông Đ. nhận được thông tin từ Văn phòng quỹ đất của thị xã là hồ sơ tách thửa của ông không thể thực hiện. Nguyên nhân do không phù hợp với Quyết định 991/QĐ-UBND ngày 8/5/2015 và Thông báo số 58/TB-UBND ngày 20/3/2017 của UBND thị xã Cửa Lò về việc quy định tách thửa.

Ông N.V.Đ. nói: “Hồ sơ tôi nộp vào ngày 3/3 vừa qua tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Cửa Lò, họ hẹn 15 ngày sau trả kết quả. Tuy nhiên, sau đó tôi nhận được trả lời là hồ sơ tách thửa đất của gia đình không được đồng ý, vì trái với quy định của thị xã”. Cũng theo ông Đ., thửa đất mà ông muốn tách có tổng diện tích 357m2, chiều rộng hơn 10m, chiều dài hơn 23m. Nếu được tách thửa, từ lô đất ban đầu sẽ hình thành 2 thửa với diện tích 137m2 và thửa thứ 2 có diện tích 220m2. “Tuy nhiên, do chiều rộng 2 thửa đất sau khi tách nhỏ hơn 7m nên hồ sơ của gia đình tôi bị tạm dừng” - ông Đ. thông tin.

Quá trình tìm hiểu được biết, nguyên nhân ông Đ. không được tách thửa đất nói trên là do không phù hợp với quy định tại Thông báo số 58/TB-UBND (Thông báo này quy định bề rộng thửa đất bám đường hiện trạng rộng từ 9-20m). Nghĩa là với chiều rộng của tuyến đường như Thông báo số 58/TB-UBND nói trên, thì thửa đất muốn tách thửa phải có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 7m. Đối chiếu với hồ sơ tách thửa của gia đình ông Đ. chỉ có chiều rộng dưới 5,5m nên Phòng Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò đã không đồng ý cho phép thửa đất của gia đình ông Đ. được thực hiện tách thửa.

Liệu có trái luật?

Sau khi nhận được phản ánh của công dân, quá trình tìm hiểu tại địa phương này, chúng tôi ghi nhận việc phản ánh này là có cơ sở. Cụ thể, tháng 5/2015 với mục đích quản lý quy hoạch đô thị có hiệu quả, UBND thị xã Cửa Lò đã ban hành Quyết định 991/QĐ-UBND về “tách thửa, hợp thửa đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất vườn liền kề đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn”.

Đến tháng 3/2017, địa phương này ban hành Thông báo 58/TB-UBND nhằm điều chỉnh một số nội dung tại QĐ 991/QĐ-UBND. Theo Thông báo này, việc tách thửa được chia thành nhiều nhóm. Cụ thể, nhóm có tuyến đường hiện trạng nhỏ hơn 9m, chiều rộng thửa đất bám đường lớn hơn hoặc bằng 5m-6m, nhóm có tuyến đường rộng từ 9-20m, thửa đất phải có chiều rộng lớn hơn hoặc bằng 7m.

Ông Hoàng Năng Hiệp - Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò xác nhận: Thị xã Cửa Lò đang áp dụng Quyết định 991/QĐ-UBND và Thông báo 58/TB-UBND trong việc tách thửa cho người dân trên địa bàn. “Quy định này thị xã đã thực hiện nhiều năm nay, với hàng trăm hồ sơ tách thửa không đủ điều kiện đã phải tạm dừng” - ông Hiệp cho biết thêm.

Trong khi đó, một cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của thị xã Cửa Lò cho biết: Không thấy bất cập khi thực hiện theo quy định của thị xã Cửa Lò?

Chúng tôi liên hệ với ông Doãn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò (Nghệ An) người ký ban hành QĐ 991/QĐ-UBND nói trên để làm rõ hơn vấn đề nhưng chưa nhận được phản hồi.

Được biết, tháng 9/2021, tỉnh Nghệ An có ban hành Quyết định 28/QĐ-UBND quy định về cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nói về diện tích đất ở, kích thước cạnh tối thiểu được tách thửa. Tại Khoản 2, Điều 14, QĐ 28 quy định: “a) Tại địa bàn các phường, xã thuộc TP Vinh, thị trấn các huyện và các phường, xã ven biển, bãi ngang là 50m2 và chiều bám đường giao thông chính không được thấp hơn 4m và chiều sâu thửa đất cạnh vuông góc với đường giao thông tối thiểu là 4m; b) Tại các địa bàn còn lại là 80m2 và chiều bám đường không được thấp hơn 4m và chiều sâu thửa đất cạnh vuông góc với đường giao thông tối thiểu là 4m”.

Đối chiếu giữa QĐ 991/QĐ-UBND và Thông báo 58/TB-UBND của UBND thị xã Cửa Lò với QĐ 28/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An đã có sự khác biệt. Về vấn đề này, có ý kiến cho rằng, chính quyền thị xã Cửa Lò cần rà soát lại các văn bản không còn phù hợp, trái với quy định của tỉnh Nghệ An, của Luật Đất đai để kịp thời điều chỉnh, giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân.

Ông Hoàng Năng Hiệp - Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò cho biết, mục đích của việc hạn chế như vậy là nhằm ngăn chặn băm nát quy hoạch trong quản lý đô thị. Khi được hỏi, liệu quy định này có trái với Luật Đất đai và Quyết định số 28 của UBND tỉnh Nghệ An? Ông Hiệp nói rằng: “Người dân không phản đối nên chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn xem xét những trường hợp đặc biệt, liên quan đến số khẩu trong một gia đình”.

Tác giả: ĐIỀN BẮC

Nguồn tin: daidoanket.vn