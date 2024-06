Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ

Tiếp đoàn có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Bày tỏ vui mừng được đón Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ tới thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác có ý nghĩa với tỉnh, khẳng định sự quan tâm, đáp từ với chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ vào tháng 11/2023 của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, đoàn công tác lần này có các doanh nghiệp cùng đi là phù hợp trong điều kiện Nghệ An đang thu hút các dự án đầu tư và các doanh nghiệp đi cùng đoàn có thể tìm hiểu các cơ hội đầu tư, kết nối.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khái quát một số đặc điểm của tỉnh Nghệ An đến với đoàn công tác. Tỉnh Nghệ An nằm ở trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ, được Chính phủ, Trung ương xác định là trung tâm về kinh tế - văn hóa của khu vực Bắc Trung Bộ. Tỉnh có điều kiện thuận lợi về tự nhiên, dân số, các điều kiện hạ tầng giao thông, phương thức kết nối. Trong những năm gần đây, tỉnh có những bước chuyển trong phát triển kinh tế. Quy mô kinh tế đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố. Hàng năm tăng trưởng kinh tế của tỉnh thuộc nhóm khá trong cả nước, đặc biệt trong khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ. Thời gian gần đây, sau quá trình chuẩn bị các điều kiện cần thiết, Nghệ An là tỉnh có kết quả thu hút đầu tư rất tích cực, trong 2 năm gần đây tỉnh vươn lên top 10 địa phương thu hút FDI. Tỉnh thu hút được 137 dự án vốn đầu tư nước ngoài từ 14 quốc gia, lãnh thổ với tổng số vốn trên 4,2 tỷ USD. Các lĩnh vực tỉnh Nghệ An thu hút đầu tư được khá đa dạng, tuy nhiên tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên như: Sản xuất điện tử, công nghiệp bán dẫn, năng lượng mới, dệt may, sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới...

Để có được các kết quả đó, trong thời gian vừa qua, tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện rất thuận lợi về hạ tầng, mặt bằng, các thủ tục hỗ trợ đối với nhà đầu tư; đặc biệt tỉnh hiện có những nhà đầu tư hạ tầng có năng lực, chuyên nghiệp, triển khai đầu tư các KCN đồng bộ, đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đến đầu tư. Hiện trên địa bàn tỉnh có 5 KCN đang hoạt động với khoảng 2.000 ha; trong tương lai tỉnh kiến nghị Chính phủ mở rộng KKT Đông Nam, hiện khoảng 20.000 ha lên khoảng 105.000 ha, các KCN khoảng 8.000 – 10.000 ha; đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các nhà đầu tư tại Nghệ An.

Hạ tầng giao thông thuận lợi, kết nối liên kết vùng tốt, hội tụ đầy đủ các tuyến đường bộ, đường hàng không, đường biển, đường thuỷ nội địa, đường sắt và các cửa khẩu. Điều kiện kết nối hạ tầng rất thuận lợi, đường bộ cao tốc từ Hà Nội – Nghệ An đã đưa vào khai thác, rút ngắn thời gian di chuyển; sân bay Vinh đang tập trung hoàn thiện mở rộng; đầu tư Cảng nước sâu... là các điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi đến đầu tư tại Nghệ An.

Nguồn nhân lực lao động của tỉnh dồi dào, với khoảng 1,6 triệu người trong độ tuổi lao động. Lao động cần cù, chịu khó, có kỹ năng được đào tạo cơ bản. Trên địa bàn có 6 Trường Đại học, 11 Trường Cao đẳng dạy nghề, 70 Trung tâm dạy nghề thuận lợi cho việc đào tạo nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, chính quyền tỉnh luôn hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, và đồng hành cùng doanh nghiệp từ khi khảo sát đầu tư cũng như trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Nghệ An được Chính phủ, Trung ương tạo điều kiện có các cơ chế đặc thù so với các địa phương khác, hiện Quốc hội xem xét thông qua cơ chế, chính sách đặc thù dành riêng cho tỉnh Nghệ An, tạo bước phát triển mạnh mẽ thời gian tới, đây là điều kiện thuận lợi cho tỉnh và các nhà đầu tư khi đến với Nghệ An.

Về tình hình hợp tác thương mại và đầu tư giữa các doanh nghiệp tại Nghệ An và Hoa Kỳ, trong năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp tại Nghệ An và Hoa Kỳ đạt 268 triệu USD; trong đó, xuất khẩu đạt 243 triệu USD. Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 02 dự án FDI từ các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư với tổng vốn đăng ký là 7,5 triệu USD. Có thể thấy, sự hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp tại Nghệ An và Hoa Kỳ đang ở mức khiêm tốn, chưa thực sự tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp tại Nghệ An và các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ tiếp tục có những chuyển biến, ngày càng nâng lên những tầm cao mới, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Trong đó, tỉnh mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ tập trung đầu tư vào một số lĩnh vực ưu tiên, các ngành nghề Hoa Kỳ có thế mạnh như: công nghiệp bán dẫn, phụ tùng ô tô, công nghiệp chế tạo, sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới; giáo dục, đào tạo, logistics; nông nghiệp công nghệ cao... Qua hoạt động sẽ thúc đẩy sự hợp tác, tăng cường sự đầu tư của các doanh nghiệp đến Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Phía Nghệ An luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tìm hiểu, khảo sát, đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, bà Cindy Shao – Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ - Á bày tỏ vui mừng khi được đến thăm, khảo sát tại tỉnh Nghệ An. Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ - Á cho biết sẽ thông tin đến các doanh nghiệp về thông điệp của tỉnh Nghệ An trong thu hút đầu tư; đồng thời sẽ tiếp tục kết nối thêm nhiều doanh nghiệp đến với tỉnh Nghệ An và tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Công ty Cross Broder Ventures Sean Lam cho biết trong thời gian tới sẽ kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư có nhu cầu đến tìm hiểu, khảo sát, đầu tư tại Nghệ An

Chủ tịch Đại học Bắc Mỹ Jill Martin cho biết ấn tượng với sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng. Trường hiện đang đào tạo về công nghệ thông tin, đào tạo quản lý, hi vọng trong thời gian tới sẽ có cơ hội tham gia vào sự hợp tác giữa hai bên

Trong sáng nay (11/6), Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ đã đi khảo sát các Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, WHA Industrial Zone 1 Nghệ An và làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, các nhà đầu tư hạ tầng (VSIP, WHA). Sáng mai (12/6), Đoàn tiếp tục đi khảo sát Khu công nghiệp Thọ Lộc; làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo và các Trường: Đại học Vinh, THPT chuyên Phan Bội Châu, THPT Huỳnh Thúc Kháng. Chiều mai, Đoàn làm việc với các doanh nghiệp đối tác do các nhà đầu tư hạ tầng kết nối.

