Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm xã NTM kiểu mẫu và nhà máy sản xuất trên địa bàn huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác về thăm làng Phan, xã Hưng Tân

Nhân dân và cán bộ xã Hưng Tân vui mừng khi được đón Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác về thăm

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã đến tham quan xã Hưng Tân. Hưng Tân là xã vùng giữa của huyện Hưng Nguyên, có diện tích tự nhiên 482 ha, dân số 4.250 người; dân cư được bố trí trên địa bàn 4 làng: Làng Phan, làng Đông, làng Nam và làng Trung Thượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác tham quan xã NTM kiểu mẫu Hưng Tân. Với cảnh quan trong lành, tươi đẹp Chủ tịch UBND tỉnh gợi mở xã có thể triển khai làm du lịch cộng đồng

Cảnh sắc làng quê Hưng Tân yên bình, tươi đẹp

Là mảnh đất giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, Hưng Tân là lá cờ đầu của miền Bắc về phong trào “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Hưng Tân là xã đầu tiên của Hưng Nguyên được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Hưng Tân luôn phát huy ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo để vươn lên phát triển kinh tế - xã hội. Là xã thuần nông, Hưng Tân đã biết phát huy lợi thế sẵn có, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển sang nền nông nghiệp hàng hóa bằng việc xây dựng nên những cánh đồng mẫu lớn với thương hiệu gạo thơm Hưng Tân nổi tiếng. Các sản phẩm nông nghiệp được chế biến thành các sản phẩm làng nghề truyền thống như bánh cà, cốm, rượu nếp được thị trường tin dùng. Đặc biệt, sản phẩm OCOP “ bánh cà quê Hưng Tân” đã góp phần tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương, đem về thu nhập ổn định.

Từ những nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân, Hưng Tân trở thành điểm sáng trong xây dựng NTM của huyện Hưng Nguyên và cả tỉnh. Năm 2014 Hưng Tân là xã đầu tiên của Hưng Nguyên đạt chuẩn NTM; năm 2019 được công nhận xã NTM đẹp nhất tỉnh; năm 2021 đạt chuẩn NTM nâng cao và năm 2023 Hưng Tân đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Hiện thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 62 triệu đồng/người/năm.

Cùng với thực hiện tốt phong trào xây dựng NTM, đời sống tinh thần, các giá trị truyền thống văn hóa của xã được gìn giữ và phát huy. Làng Phan – xã Hưng Tân là làng duy nhất ở Hưng Nguyên được công nhận làng văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh. Người dân Hưng Tân đã xây dựng được đặc trưng “ Người Hưng Tân năng động, nghĩa tình, mến khách”.

Chủ tịch UBND tỉnh nói chuyện với Nhân dân và cán bộ xã Hưng Tân tại Nhà văn hóa Làng Phan – Làng văn hóa tiêu biểu cấp Tỉnh

An ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được đảm bảo. Nhiều mô hình về an ninh trật tự được xây dựng thành công như: Mô hình camera an ninh cộng đồng; tiếng kẻng bình yên; tổ liên gia tự quản... đã góp phần quan trọng xây dựng nên một Hưng Tân yên bình, không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội. Là đơn vị được đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an về thăm và chỉ đạo nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong muốn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Hưng Tân phát huy kết quả đạt được, nhất là tinh thần đoàn kết thống nhất để xây dựng quê hương phát triển toàn diện, vững chắc.

Đến thăm quan xã Hưng Tân, nói chuyện với Nhân dân và cán bộ xã, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ ấn tượng tốt đẹp với con người và cảnh sắc nơi đây, tạo sự thanh bình với hạ tầng được xây dựng đồng bộ, bài bản, diện mạo khang trang, sạch sẽ, phong cảnh hữu tình, con người bình dị, gần gũi, nghĩa tình. Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân xã đạt được; đồng thời mong muốn và đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và bà con nhân dân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để xây dựng Hưng Tân trở thành miền quê đáng sống, tiêu biểu cho mọi làng quê trên quê hương Xô Viết Anh Hùng nói riêng và toàn tỉnh Nghệ An nói chung. Tới đây, thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, Hưng Tân sẽ sáp nhập với Hưng Thông, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn và tin tưởng với những thành quả đạt được cùng với bài học kinh nghiệm trong suốt thời gian qua sẽ được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Hưng Tân phát huy hiệu quả, nhất là tinh thần đoàn kết thống nhất để xây dựng quê hương phát triển toàn diện, vững chắc.

Đến thăm Nhà máy may An Nam Matsuoka - Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung hỏi thăm về công việc cũng như đời sống của công nhân lao động đang làm việc tại đây

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến thăm Nhà máy may An Nam Matsuoka - Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Nhà máy có diện tích 10 ha, quy mô sản xuất, gia công trang phục với hơn 6,4 triệu sản phẩm/năm. Sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, EU, Canada, Mỹ,…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nghe Nhà đầu tư thông tin về hoạt động của Nhà máy

Nhà đầu tư cho biết, đã đầu tư Nhà máy may tại tỉnh Phú Thọ trước khi đầu tư tại Nghệ An. Nhà đầu tư đánh giá Nghệ An có môi trường đầu tư thuận lợi. Mức thu nhập của công nhân từ 6.500.000 đồng đến 9.500.000 đồng/người/tháng. Để đảm bảo hoạt động của Nhà máy đáp ứng các đơn hàng của khách hàng, lãnh đạo Nhà máy đề nghị tỉnh chỉ đạo có phương án tuyển dụng lao động đáp ứng công suất của Nhà máy đã xây dựng. Hiện nay, số lượng lao động chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của nhà máy.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao đổi với Nhà đầu tư

Qua nghe báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thì đây là Nhà máy sản xuất đến từ Nhật Bản có quy mô lớn nhất trong khu công nghiệp VSIP với tổng mức đầu tư hơn 50 triệu USD. Tham quan Nhà máy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, cảm nhận Nhà máy được đầu tư rất bài bản với dây chuyền thiết bị hiện đại, quy trình sản xuất chặt chẽ, môi trường làm việc cho công nhân lao động rất tốt. Phía tỉnh luôn đồng hành và tạo điều kiện để Nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện tỉnh đang kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư hạ tầng xã hội và tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động.

Các sản phẩm của Nhà máy chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật, Đài Loan, EU

Cho biết việc Nhà đầu tư lựa chọn Khu công nghiệp VSIP để xây dựng Nhà máy là khu công nghiệp có hạ tầng rất tốt, với kiến nghị của Nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức giao Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động, nhất là lao động địa phương để đảm bảo được hoạt hoạt động sản xuất kin doanh của Nhà máy. Thời gian qua, Nhà máy đã có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh chúc Nhà máy may An Nam Matsuoka sẽ ngày càng phát triển có đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn