Cấu hình Samsung Galaxy S24 Plus có gì đáng để người dùng nâng cấp?

Thiết kế của S24 Plus

Tuy không sở hữu vẻ ngoài quá khác biệt, S24 Plus vẫn sở hữu những tinh túy trong thiết kế của người anh S23 Plus, những đường nét bo cong mềm mại tiếp tục được Samsung tận dụng để đem đến cho người dùng trải nghiệm sử dụng thoải mái.

Thực chất kiểu thiết kế này của Samsung là vô cùng hoàn hảo để cầm nắm trên tay, khi sử dụng suốt một thời gian dài, máy không cấn tay, không trơn tuột gây khó chịu cho người dùng.

Samsung cũng cải tiến vật liệu Armor Aluminum trên phần khung của S24 Plus, khiến máy trở nên bền bỉ hơn, chống trầy tốt hơn khi xảy ra va chạm trong các tình huống sử dụng thường ngày.

Phần vỏ máy được áp một lớp kính mờ vô cùng sang trọng, thiết kế camera giọt nước ở mặt sau càng tôn lên vẻ đẹp “tối giản” của S24 Plus, đúng với xu hướng thiết kế hiện đại ngày nay. Trong nhiều năm nữa, thiết kế của chiếc máy này sẽ vẫn không hề lỗi thời.

Màn hình

Vẫn giữ kích thước lớn đến 6.7 inch, Galaxy S24 Plus mang lại trải nghiệm sử dụng rộng rãi, cảm ứng vuốt chạm cực kỳ dễ chịu nhờ không gian lớn hơn, tuy có kích thước lớn nhưng máy lại sở hữu độ phân giải khá cao (1440x3088 pixels) cho mật độ điểm ảnh là 509 ppi, một con số vô cùng ấn tượng trên smartphone, đem lại hình ảnh sắc nét, chân thực hơn dù khi bạn chơi game hay xem phim, lướt ảnh…

Tấm nền LTPO cao cấp và độ sáng đến 2500 nits sẽ mang lại cho S24 Plus khả năng hiển thị “vô đối” trong mọi điều kiện môi trường, người dùng hoàn toàn có thể an tâm khi sử dụng máy mọi lúc mọi nơi bởi không chỉ sở hữu phần khung viền cứng cáp, màn hình của S24 Plus còn được trang bị kính Gorilla Victus 3 siêu bền bỉ, Samsung S24 Plus cũng là điện thoại đầu tiên được trang bị loại kính mới này.

Camera

Không thay đổi thông số camera, vẫn giữ nguyên con số 50MP nhưng không có nghĩa camera của S24 Plus “dậm chân tại chỗ”. Với cấu hình xử lý mạnh mẽ hơn, tốc độ chụp của camera 50MP đã nhanh nay lại càng nhanh hơn nữa.

Thậm chí, người dùng còn có thể chụp cùng lúc nhiều bức ảnh chỉ trong một lần bấm nhờ cấu hình mạnh mẽ và AI xử lý thông minh được Samsung tích hợp trên chiếc Galaxy S24 Plus, mang đến nước ảnh có màu sắc chân thật hơn, ảnh sắc nét hơn. Những tính năng AI mới hứa hẹn sẽ thay đổi cuộc chơi nhiếp ảnh di động cho phép người dùng chỉnh sửa ảnh sau chụp một cách tiện lợi, dễ dàng.

Hiệu năng

Trang bị con chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxyt, được tùy biến riêng dành cho điện thoại flagship của Samsung, S24 Plus tự tin là một trong những chiếc máy có sức mạnh xử lý như một “chiến thần hiệu năng”, giúp người dùng dù là chơi game, làm việc hay giải trí, chụp ảnh đều hài lòng với tốc độ xử lý mà S24 Plus mang lại.

Galaxy s24 Plus cũng được trang bị dung lượng RAM lớn 8GB (hỗ trợ cả công nghệ RAM ảo từ bộ nhớ trong), bộ nhớ ROM của máy cũng được trang bị từ mức 256GB đến 512GB, cho phép người dùng thoải mái lưu trữ ảnh chụp, phim, nhạc, game, ứng dụng…

Pin và sạc nhanh

S24 Plus có kích thước lớn hơn bản thường nên Samsung đã mạnh tay nâng cấp viên pin của máy lên mức dung lượng 4900mAh. Đây là thông số pin khá lớn đối với một chiếc máy flagship cao cấp. Máy cũng sở hữu khả năng sạc nhanh đến 45W (có dây).

Trang bị con chip Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy được tối ưu năng lượng tốt hơn thế hệ trước, Samsung Galaxy S24 Plus cho thời lượng sử dụng pin dài hơn, xem video lâu hơn, lướt web, mở mạng xã hội, chơi game, chạy các ứng dụng khác cả ngày dài mà không sợ bị hết pin bất chợt.

S24 Plus và Galaxy AISở hữu cấu hình xử lý “khủng” hàng đầu hiện nay, S24 Plus cũng được tích hợp trợ lý Galaxy AI mới của Samsung để hỗ trợ người dùng trong các tác vụ thường ngày.

Từ những công việc đơn giản như tự động tóm tắt văn bản, tự lưu số điện thoại liên hệ, tự tìm bản đồ cho đến phức tạp hơn như tạo lịch hẹn thông minh, tự nhắn tin trả lời cuộc gọi khi bận, tự tạo hình nền AI dựa trên sở thích của người dùng, tất cả sẽ được S24 Plus cùng Galaxy AI xử lý mượt mà.

Là dòng sản phẩm cao cấp hàng đầu của Samsung, là tiêu điểm chú ý của giới công nghệ lẫn người dùng smartphone, S24 Plus nói riêng và S24 Series nói chung đã không làm người dùng thất vọng.

Thiết kế tinh tế thừa hưởng từ đàn anh, hiệu năng xử lý mạnh mẽ, camera dẫn đầu ngành công nghiệp cùng Galaxy AI độc đáo, S24 Plus hứa hẹn sẽ là smartphone bán chạy trong năm 2024.

Tác giả: BẢO ANH

Nguồn tin: vtc.vn