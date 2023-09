Cặp đôi ca sĩ - diễn viên Vbiz được "đẩy thuyền" rầm rộ sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối năm 2023?

Sau 1001 lần tương tác đáng yêu khi quay hình chung, thường xuyên "thả thính" nhau trên mạng xã hội và không ít dịp bị bắt gặp sánh đôi giữa phố,... Puka - Gin Tuấn Kiệt được cư dân mạng nhiệt tình "đẩy thuyền". Không né tránh nhau hay phủ nhận tình cảm, Puka và Gin Tuấn Kiệt đồng hành trong nhiều chương trình thực tế, sự kiện với thái độ vô cùng gần gũi và tình cảm. Thậm chí ở Hành Trình Rực Rỡ, cả hai còn nhập vai cô dâu - chú rể cực tình tứ khiến ai nhìn vào cũng ngỡ là hôn lễ thật.

Không phí công hội "ông mai bà mối online" làm việc hết năng suất, theo nguồn tin riêng của chúng tôi thì Puka và Gin Tuấn Kiệt đã lên kế hoạch tổ chức hôn lễ vào cuối năm 2023. Đây dự kiến sẽ là đám cưới rầm rộ cả làng giải trí Việt, quy tụ nhiều nghệ sĩ đình đám tham gia. Bởi lẽ trong thời gian qua, Puka và Gin Tuấn Kiệt được dàn sao như Trường Giang, Duy Khánh, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm,... ghép đôi và mong đi đến cái kết đẹp.

Hậu hôn lễ "pha ke", Puka và Gin Tuấn Kiệt sẽ chính thức về chung nhà vào cuối năm 2023

Thông tin Puka và Gin Tuấn Kiệt sắp kết hôn từng được Trường Giang tung "hint" trước đó. Trường Giang vốn là đồng nghiệp vô cùng thân thiết của Puka, cả hai còn có cách xưng hô là "ba - con" vì nữ diễn viên cho rằng đàn anh có vẻ ngoài giống với ba ruột cô. Chính vì vậy, những chia sẻ của Trường Giang cũng khiến khán giả có thêm cơ sở cho rằng cặp đôi sắp nên duyên vợ chồng. Gần đây, Trường Giang rất nhiều lần trêu ghẹo, nhắc đến mối quan hệ tình cảm của Puka và Gin Tuấn Kiệt khi gặp cả hai trong hậu trường hoặc các sự kiện.

Trong Hành Trình Rực Rỡ lên sóng hồi tháng 7/2023, Trường Giang úp mở: "Hôm nay chúng ta tái hiện lại phần nào tiệc cưới của người dân Tây Nam Bộ, nó dễ thương và gần gũi. Hôm nay mình tổ chức cho Puka và Gin Tuấn Kiệt là giả, biết đâu tháng 11-12 này mình tổ chức thiệt thì quá trời hạnh phúc. Nếu ông Trời thương se duyên thật sự cho 2 đứa yêu nhau thì đến với nhau chứ ngại gì nữa".

Puka và Gin Tuấn Kiệt từng có những khoảnh khắc tái hiện đám cưới miền Tây gây sốt

Khi vào vai cô dâu chú rể, cả hai không e ngại và còn có những khoảnh khắc vô cùng tình cảm

Không chỉ các đồng nghiệp, chính Puka cũng từng để lộ chi tiết ngầm thông báo đã được "chốt đơn". Cụ thể, hồi tháng 2/2023, Puka đăng tải bức ảnh đeo nhẫn ở ngón áp út - ngón tay dành để "đánh dấu" những cô gái đã kết hôn hoặc được cầu hôn. Kèm theo đó, cô còn cầm 1 bó hoa trông như hoa cưới, đính kèm dòng chia sẻ: "Flechazo"(Flechazo trong tiếng Tây Ban Nha chỉ khoảnh khắc tình yêu ập đến bất ngờ).

Hồi tháng 4/2023, Puka xác nhận đang yêu khi chia sẻ bức ảnh ôm bó hoa có dòng chữ "Anh yêu em". Đáng nói, bó hoa này còn có dòng ký tự đi kèm là "Y M W 1day", nhiều người dự đoán đây có thể là dòng chữ "You my wife one day" (Một ngày nào đó em sẽ là vợ của anh).

Puka từng gây xôn xao khi khoe bó hoa kèm nhẫn kim cương lấp lánh

Sau đó, cô cũng thường xuyên đeo nhẫn ở ngón áp út thường chỉ để các cô gái thông báo được cầu hôn hoặc đã kết hôn

Puka công khai được nhận hoa vào dịp kỷ niệm yêu

Dòng ký tự trên bó hoa được cư dân mạng dự đoán là câu "thả thính" về chuyện kết hôn đến từ Gin Tuấn Kiệt

Đến tháng 6/2023 vừa qua, netizen còn phát hiện Puka đã góp mặt trong tiệc sinh nhật thân mật của mẹ ruột Gin Tuấn Kiệt. Chi tiết này cũng phần nào chứng minh mối quan hệ giữa "nàng dâu tương lai" và nhà chồng vô cùng gắn bó, tốt đẹp.

Puka tham gia tiệc sinh nhật thân mật của mẹ Gin Tuấn Kiệt

Với những người theo dõi và yêu mến Puka và Gin Tuấn Kiệt sẽ thường xuyên phát hiện được các chi tiết cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau. Cả hai từng để lộ màn hình diện thoại được cho là khoảnh khắc hôn nhau khi du lịch. Bởi lẽ xét về vóc dáng, trang phục và bối cảnh thì bức ảnh nền điện thoại của Gin Tuấn Kiệt trùng khớp với hình ảnh Puka từng check in trước đó. Cả hai cũng để lộ nhiều dấu hiệu đang sống cùng trong một căn chung cư tiện nghi.

Hội "đẩy thuyền" từng rần rần với bức ảnh màn hình điện thoại của Gin Tuất Kiệt nghi là khoảnh khắc anh hôn Puka

Cả hai từng lộ bức ảnh ngọt ngào nhưng che khéo dung mạo đối phương

Cặp đôi từng bị bắt gặp cùng dạo phố, ra về chung xe

Cả hai nhiều lần để lộ hint nghi vấn sống cùng một nhà

Puka từng chia sẻ không ngại yêu người trong nghề: "Khi tôi yêu một ai đó, tôi sẽ chọn một người có thể chăm sóc, bảo vệ và đặc biệt người đó có thể hiểu và thông cảm cho công việc của tôi là được. Một người đàn ông mang lại cho tôi hạnh phúc là người khiến tôi luôn thấy bình yên trước sóng gió cuộc đời. Từ trước giờ, tôi chỉ thích yêu người trong nghề. Vì đặc thù công việc, tôi tiếp xúc với rất nhiều bạn diễn nam, nếu bạn trai không hiểu sẽ dễ dẫn ghen tuông. Mẫu bạn trai của tôi là người đàn ông chững chạc, trưởng thành, không quan trọng tuổi tác".

Puka lớn hơn Gin Tuấn Kiệt 5 tuổi, tuy nhiên nam ca sĩ từng chia sẻ không quan trọng tuổi tác trong tình yêu. Về hình mẫu bạn gái, Gin Tuấn Kiệt thổ lộ: "Tôi thích bạn gái cá tính, chững chạc, trưởng thành và nấu ăn ngon".

Hiện tại, công chúng mong chờ Puka và Gin Tuấn Kiệt sẽ lên tiếng để xác nhận tin vui này.

Cả hai có nhiều hành động thân mật, gần gũi từ trên sân khấu đến cuộc sống

Trường Giang là một trong những "ông mai" chất lượng của cặp đôi này

