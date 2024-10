Cãi vã ồn ào giữa đêm còn nổ súng bắn về phía người dân khi được nhắc

Hình ảnh các nghi phạm cãi vã gây mất trật tự giữa đêm khuya - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 23-10, Công an thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) cho biết đã bắt giữ năm nghi phạm có hành vi gây rối trật tự công cộng, nổ súng bắn về phía người dân.

Theo công an, khoảng 23h30 ngày 22-10, tại khu vực trước cửa một khách sạn ở thành phố Cao Bằng xảy ra vụ cãi vã giữa một nhóm gồm năm người.

Do đêm đã khuya, nhóm người này cãi vã rất to nên người dân khu vực nhắc nhở họ nói nhỏ để không ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung.

Tuy nhiên các nghi phạm đã chửi bới lại. Chưa dùng lại, một người trong nhóm đã dùng súng ngắn bắn về hướng người dân. Sau đó cả nhóm lên xe ô tô chạy về hướng tỉnh Thái Nguyên.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Cao Bằng nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt.

Khoảng 23h45 cùng ngày, Công an thành phố Cao Bằng đã giữ được nghi phạm Bùi Chí Thanh (39 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Đến khoảng 14h ngày 23-10, Công an thành phố Cao Bằng phối hợp Công an tỉnh Bắc Kạn, Công an tỉnh Thái Nguyên vận động các nghi phạm còn lại ra đầu thú.

Nghi phạm Bùi Trung Kiên - người nổ súng bị công an bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Công an xác định Bùi Trung Kiên (26 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) là nghi phạm nổ súng.

Các nghi phạm còn lại gồm Phạm Doanh Phương (25 tuổi), Ân Văn Thiện (31 tuổi), Dương Hồng Nghĩa (27 tuổi, cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên).

Cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng ngắn và một số tang vật khác có liên quan.

Hiện Công an thành phố Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, xử lý các nghi phạm theo quy định.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ