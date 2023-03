Cà Mau: Bé trai lớp 1 bị mẹ kế dùng roi tre đánh gây thương tích

Nạn nhân là cháu L.M.T, học sinh lớp 1, Trường tiểu học 2 Lợi An.

Theo báo cáo của UBND xã Lợi An, vào ngày 22/2 vừa qua, nhiều giáo viên trường tiểu học 2 Lợi An phát hiện thấy cháu T. có nhiều biểu hiện khác thường nên kiểm tra và phát hiện trên người cháu bé có nhiều vết bầm do bị đánh.

Những vết bầm trên cơ thể cháu T. bị mẹ kế dùng roi tre đánh

Ngay sau đó, nhà trường đã có báo cáo với UBND xã Lợi An và phối hợp với chính quyền địa phương cùng với lực lượng chức năng có mặt tại nhà bà H.M.N, là mẹ kế cháu T. (ngụ ấp Cái Bát, xã Lợi An) để điều tra, xác minh vụ việc. Đồng thời, đưa cháu T. đi khám sức khoẻ.

Qua xác minh, trước đó cháu T. có lấy trộm 20.000 đồng của cha bà N. Sau đó, bà N. phát hiện, trong lúc tức giận người phụ nữ này đã dùng roi tre đánh vào tay, lưng, mông và chân của cháu T. với khoảng 20 vết bầm.

Hiện cơ quan chức năng địa phương đã lập biên bản vụ việc và đưa cháu T. đi giám định thương tích. Khi có kết quả sẽ có các bước xử lý tiếp theo. Gia đình bà N. cũng đã làm đơn cam kết không để vụ việc tái diễn.

Được biết, cháu T. là con riêng của ông L.V.C. Sau khi ly hôn, ông C. đi thêm bước nữa với bà N. và có 1 con chung. Ông C. làm nghề ngư phủ, do tính chất công việc nên để cháu T. ở nhà cho mẹ kế chăm sóc.

