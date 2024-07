Buôn đồ khô vẫn tranh thủ nhập “hàng trắng"

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện đối tượng nghi vấn Lầu Vả Khư (SN 1964), trú tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ có biểu hiện nghi vấn liên quan đến phạm tội về ma túy. Để qua mặt lực lượng chức năng, Lầu Vả Khư đóng vai mua bán đồ khô tại khu vực biên giới, lợi dụng việc thông thạo địa hình rừng núi để liên hệ, móc nối với đối tượng cộm cán bên kia biên giới mua ma túy, rồi đưa về bán lẻ, thu lời bất chính.

Lầu Vả Khư cùng tang vật vụ án

Với quyết tâm ngăn chặn ma tuý thẩm lậu từ bên ngoài, giữ sạch địa bàn vùng biên và tập trung lực lượng, phương tiện để bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về bán lẻ cho “đầu nậu” ở các địa bàn, Công an huyện Kỳ Sơn xác lập chuyên án.

Do đối tượng có thể thủ vũ khí “nóng”, lại thông thạo địa bàn, hoạt động tinh vi, kín kẽ, cùng địa hình rừng núi biên giới hiểm trở nên Ban chuyên án đã họp bàn, lên kế hoạch chi tiết, chờ thời cơ chín muồi phá án.

Sau một thời gian kiên trì theo dõi, áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, vào khoảng 9h ngày 30/6, tại khu vực bản Sơn Hà, xã Tà Cạ, Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Kỳ Sơn và Công an xã Na Ngoi đồng chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Tà Cạ đã phá thành công chuyên án; bắt giữ đối tượng Lầu Vả Khư về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 602 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng kíp và 0,5 kg đạn.

Tác giả: Phạm Thủy – Minh Khôi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân