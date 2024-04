Bừng tỉnh sau giấc ngủ trưa, người phụ nữ bắt quả tang trò xấu từ kẻ lạ mặt táo tợn

Vụ trộm cắp táo tợn xảy ra vào lúc 12h53' ngày 1/4 và được camera ghi lại. Thời điểm đó tiệm spa vẫn đang mở cửa nhưng chỉ có một người phụ nữ nằm ngủ trưa. Thấy sơ hở, một gã đàn ông đội mũ bảo hiểm, bịt mặt kín mít nhẹ nhàng bước vào tính trộm cắp.

Kẻ gian ngó nghiêng quan sát một hồi rồi tới lục ngăn tủ ở quầy thu ngân. Không tìm thêm được đồ vật gì giá trị, hắn lại tiến tới gần phía người phụ nữ đang ngủ rồi rón rén rút chiếc điện thoại trong túi quần của cô.

Your browser does not support the video tag.

Trong khi đó, nữ chủ tiệm vẫn ngủ ngon lành, không hề hay biết kẻ trộm đang thực hiện hành vi xấu xí. Khi lấy được chiếc điện thoại, người đàn ông rồi rời đi.

Đúng lúc gã trộm ra tới cửa thì người phụ nữ chợt thức giấc. Sờ trong túi thấy món đồ bị mất, người phụ nữ quay đầu nhìn lại thấy gã đàn ông lấm la lấm lét trước cửa liền bật dậy và lớn giọng: "Này, ông định làm gì đấy?".

Bị phát giác, kẻ gian bối rối đưa lại điện thoại cho nữ chủ tiệm rồi leo lên xe máy phóng đi mất hút. Người phụ nữ không quên nói với theo: "Liệu hồn đấy".

Đoạn clip sau khi lan truyền trên mạng lập tức trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi táo tợn của kẻ gian.

Bên cạnh đó, một số ý kiến lên tiếng cảnh báo mọi người nên cẩn thận trong việc giữ gìn tài sản, tránh để kẻ gian lợi dụng. Đặc biệt, với các chị em phụ nữ, khi ở một mình cần khoá cửa chính, cửa sổ đảm bảo an toàn cho chính bản thân.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn