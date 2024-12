Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về sáp nhập Bộ TT&TT - Bộ KHCN

Ngày 29/12, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết ngành thông tin và truyền thông năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ một số thông tin về việc hợp nhất 2 Bộ: Thông tin và Truyền thông cùng Khoa học và Công nghệ.

Bộ trưởng cho biết theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, Bộ TT&TT và Bộ KH&CN sẽ hợp nhất với nhau và trở thành Bộ Khoa học, Công nghệ và Truyền thông. Hai Bộ hợp nhất với nhau phải tìm ra được điểm chung cộng lực thì mới mạnh lên.

"Bộ KH&CN quản lý về phát triển công nghệ nói chung. Bộ TT&TT quản lý công nghệ thông tin, công nghệ số - là những công nghệ cốt lõi, nền tảng cho tất cả các ngành, lĩnh vực khác, công nghệ số là các công nghệ năng động và quan trọng nhất hiện nay", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Theo Bộ trưởng, tên mới của 2 Bộ sau hợp nhất là Bộ Khoa học, Công nghệ và Truyền thông vừa bao quát được hết các lĩnh vực của 2 Bộ, lại vừa thể hiện được cái cộng lực, cộng hưởng của hai Bộ là công nghệ.

Bộ trưởng nhấn mạnh trên 50.000 doanh nghiệp công nghệ số thuộc quản lý của Bộ TT&TT nay sẽ được tiếp cận nhanh hơn với các kết quả nghiên cứu của Bộ KH&CN. Làm cho khoa học công nghệ gần hơn với doanh nghiệp, đưa nhanh hơn kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ thành các sản phẩm phục vụ cuộc sống.

"Hai Bộ hợp nhất với nhau sẽ thành một Bộ mới rất quan trọng, rất lớn của đất nước. Bộ mới hợp nhất sẽ là lực lượng nòng cốt để hiện thực hoá Nghị quyết 57 mà Bộ Chính trị vừa ban hành", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2024, doanh thu toàn ngành TT&TT ước đạt 4.243.984 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2023, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 109.478 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2023. Đóng góp vào GDP của ngành ước đạt 989.016 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2023.

Tổng doanh thu dịch vụ viễn thông ước đạt 147.000 tỷ đồng, tăng 3,49% so với năm 2023. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 85%, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2023 (79%).

Lĩnh vực bưu chính đạt doanh thu dịch vụ ước đạt 71.140 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023 và ước đạt 110,8% kế hoạch năm 2024; nộp ngân sách nhà nuowsc ước đạt 5.019 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023 và ước đạt 100% kế hoạch năm 2024.

Doanh thu lĩnh vực an toàn thông tin mạng ước đạt 7.179 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp hoạt động an toàn thông tin mạng ước đạt 794 tỷ đồng, tăng 156%,8% so với năm 2023 (309 tỷ đồng).

Lĩnh vực phát thanh, truyền hình có doanh thu đạt 12.524 tỷ đồng, tăng 1,7% so với năm 2023 (12.049 tỷ đồng). Doanh thu ngành game ước đạt khoảng 12.500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm 2023 (12.552 tỷ đồng). Đáng chú ý, tỷ lệ tin xấu, độc, sai sự thật được phát hiện và xác minh trên mạng xã hội được ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời trong năm ước đạt khoảng 92,7%, tăng 0,4 điểm % so với cùng kỳ năm 2023.

Lĩnh vực công nghiệp ICT (công nghệ thông tin và truyền thông) tiếp tục khẳng định vai trò dẫn đầu doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông đạt 152 tỷ USD, tăng gần 11% so với năm 2023.

