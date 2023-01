Bộ Công an đề xuất bổ sung 6 vị trí công tác có bậc hàm cấp tướng

Theo dự thảo Luật của Bộ Công an thì số lượng Thiếu tướng gồm: - Cục trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương; Giám đốc Công an tỉnh, TP trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông. Số lượng không quá 11 vị trí. - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Số lượng không quá 3 vị trí. - Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an. 17 đơn vị mỗi đơn vị không quá 4 vị trí, các đơn vị còn lại mỗi đơn vị không quá 3 vị trí. - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, không quá 3 vị trí/đơn vị. - Sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ Tổng cục trưởng hoặc tương đương. - Bổ sung thêm đối tượng là Phó Cục trưởng và tương đương của các đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Số lượng không quá 2 vị trí.