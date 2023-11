Bộ Công an: Bị can Trần Quí Thanh vẫn ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo

Theo cáo buộc, năm 2019, do khó khăn nên bà Đặng Thị Kim Oanh, là chủ tịch các công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi, gặp bị can Trần Quí Thanh vay 500 tỉ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án Minh Thành Đồng Nai và Nhơn Thành Đồng Nai. Theo thoả thuận, khi nào trả tiền sẽ được hoàn lại. Sau đó, nhóm bà Oanh làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của bị can Trần Quí Thanh. Năm 2020, bà Oanh xin lấy lại các dự án song phía bị can Thanh không đồng ý nên nữ đại gia làm đơn tố cáo. Cơ quan tố tụng cáo buộc bị can Trần Quí Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt 2 dự án trên, gây thiệt hại cho bà Đặng Thị Kim Oanh số tiền 500 tỉ đồng. Ngoài ra, bị can Thanh còn chiếm đoạt 35 thửa đất của 3 cá nhân khác, gây thiệt hại cho họ tổng cộng khoảng 380 tỉ đồng.