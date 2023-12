BMT S3 - AP Transport Cup: Sân chơi bóng đá sân 7 toàn quốc thu nhỏ

Sân chơi “Bắc Miền Trung” lần đầu tiên được Hội Bóng đá phong trào Nghệ An tổ chức vào năm 2021 và sau đó đến lượt Tổng Công ty Anh Pháp tiếp nối tổ chức vào năm 2022 đều đã diễn ra thực sự thành công bởi tính chuyên môn cao. Sân chơi có sự khác biệt so với những sân chơi khác tại xứ Nghệ nhờ sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh các tỉnh dọc từ Đà Nẵng cho tới Hà Nội.

Từ đó cho đến nay, “Bắc Miền Trung” đã dần trở thành món ăn tinh thần gần như không thể thiếu đối với người hâm mộ bóng đá phong trào không chỉ mỗi xứ Nghệ mà phần nào đó còn gây được sức hút đáng kể cho khán giả cả nước nói chung.

Hiếu Hoa Quahaco, tân vô địch VSC - S3 là cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ những khán giả xứ Nghệ tại BMT S3

Năm nay, Tổng Công ty Anh Pháp tiếp tục đứng ra tổ chức “Giải Bắc Miền Trung S3” với sự đồng hành cùng của Liên đoàn Bóng đá Nghệ An (NAFF), đơn vị vừa được UBND tỉnh Nghệ An cho phép thành lập và đã tiến hành Đại hội Ban chấp hành lần thứ nhất thành công vào ngày 12/11 mới đây.

“Khi có sự đồng hành của Liên đoàn Bóng đá Nghệ An thì tính chính thống của giải được nâng cao hơn, thu hút được sự góp mặt của nhiều đội bóng mạnh khắp cả nước. Qua đây cũng khẳng định việc thành lập Liên đoàn Bóng đá Nghệ An là bước đi quan trọng để thúc đẩy tinh thần phong trào thể dục thể thao tỉnh nhà, đồng thời hứa hẹn tạo ra nhiều sân chơi có sức hút mang không khí bóng đá ngày càng sôi động cống hiến cho người hâm mộ xứ Nghệ”, ông Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Tổng Công ty Anh Pháp chia sẻ.

An Biên FC, đội bóng nổi tiếng từ miền Nam không quản ngại khó khăn xa xôi để góp mặt tại BMT S3

Một điểm đáng chú ý nữa là năm nay “Bắc Miền Trung S3” sẽ không còn gói gọn chỉ dành cho các đội thuộc các tỉnh miền Trung, Bắc Miền Trung và Hà Nội mà đã có thêm sự góp mặt của thế lực bóng đá phong trào miền Nam là FC An Biên với những ngôi sao nổi tiếng như: Tuấn Vinh, Thế Vinh, Long Củi và thú vị là sự xuất hiện của cầu thủ ngoại binh Epassi Ewonde…

Một cái tên nữa không thể không nhắc đến đó là nhà tân vô địch của Vòng chung kết bóng đá sân 7 cấp Quốc gia (VSC -S3) - Hiếu Hoa Quahaco, đội bóng từ Đà Nẵng vốn cũng đã rất quen thuộc với khán giả thành Vinh bởi họ chính là nhà nhà vô địch của Bắc Miền Trung S1 năm 2021.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Tổng Công ty Anh Pháp, thường được gọi là bầu Hùng "mốc" của FC Anh Pháp

Trong khi đó, đại diện từ miền Bắc tham gia giải đấu chính là FC Đại Từ (Thái Nguyên) và HG – La Giang, tập thể đến từ Thủ đô Hà Nội nhưng đậm chất Nghệ bởi thành viên đội đều là những con em Hà Tĩnh xa quê.

3 đại diện chủ nhà Nghệ An năm nay sẽ là: FC Anh Pháp, FC Phương Huy và FC Nghệ Football. Đây được xem là 3 đội bóng có thực lực và chịu chơi nhất của bóng đá xứ Nghệ hiện tại. Bên cạnh đó, “Bắc Miền Trung S3” tranh Cup AP Transport sẽ còn có sự tham dự của đại diện tỉnh Hà Tĩnh – FC Coaltion.

Đại Từ, đội bóng đến từ Thái Nguyên cũng là cái tên lớn được chú ý tại BMT S3

“Năm nay do tình hình kinh tế chung cả nước rất khó khăn, nên việc các đội bóng từ xa như An Biên, Đại Từ, HG – La Giang góp mặt là một sự nỗ lực rất lớn, đặc biệt là An Biên đến từ Sài Gòn xa xôi khiến tôi rất cảm kích và cho thấy tinh thần bóng đá của các đội luôn mãnh liệt, cống hiến dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi và BTC sẽ cố gắng hết sức để đáp lại tấm chân tình đó, quyết tâm để Bắc Miền Trung S3 thành công trọn vẹn, tiếp tục đưa sân chơi ngày cành lớn mạnh, làm điểm đến của nhiều đội bóng mạnh trên khắp cả nước ở những mùa giải sau”, ông Nguyễn Quốc Hùng nói thêm.

Kết quả bốc thăm chia bảng Giải Bắc Miền Trung S3 – 2023 tranh Cup AP Transport:



Giải chính thức được khai mạc vào lúc 14h ngày 2/1/2024 tại sân bóng Việt – Hàn, địa chỉ tại Số 9 đường Hồ Tông Thốc, TP Vinh. Các trận đấu sẽ được livestream trên trên Fanpage Anh Pháp FC.

Lịch thi đấu Giải Bắc Miền Trung S3 - AP Transport Cup 2023:

Tác giả: Quý Bảo

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn