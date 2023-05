Bình Phước - Nghệ An có nhiều điểm tương đồng và dư địa để hợp tác phát triển

Cùng tham gia buổi làm việc có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Bình Phước, một số ban, sở, ngành và huyện Bù Đăng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã thông tin với đoàn tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động khuyến học của tỉnh Nghệ An. Trong đó, kết quả nổi bật là thu ngân sách năm 2022 đạt hơn 21.800 tỷ đồng, 4 tháng đầu năm 2023 là 5.486 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) có nhiều chuyển biến tích cực, Nghệ An thuộc nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm đầu tư và đạt kết quả tốt. Tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, Nghệ An luôn nằm trong nhóm đầu cả nước.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao ý nghĩa của buổi làm việc giữa 2 tỉnh Bình Phước và Nghệ An

Có được kết quả nêu trên, theo Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý là do tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án quy hoạch. Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng thích ứng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời cũng đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường mong muốn Bình Phước và Nghệ An sẽ hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường đã nêu bật một số kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh, quốc phòng trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023; thông tin về một số tiềm năng, thế mạnh, định hướng lớn của tỉnh và các dự án giao thông trọng điểm đang triển khai. Trong phương hướng phát triển, Bình Phước lấy phát triển công nghiệp làm trung tâm và cơ cấu lại nông nghiệp một cách hiệu quả, phù hợp. Trong triển khai thực hiện, tỉnh tập trung 3 khâu đột phá là hạ tầng, nhân lực và thể chế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền trao biểu trưng 500 triệu đồng tặng Quỹ khuyến học tỉnh Nghệ An

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm

Lãnh đạo 2 tỉnh Bình Phước, Nghệ An chụp hình lưu niệm sau buổi làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cho biết, những chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Nghệ An trong buổi làm việc này giúp Bình Phước có thêm nhiều kinh nghiệm để học tập, nhất là công tác xã hội hóa y tế - giáo dục, giải pháp thu hút đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường mong muốn trong thời gian tới 2 tỉnh sẽ có sự hợp tác chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm tất cả lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, đối ngoại cũng như xây dựng Đảng.

Dịp này, tỉnh Bình Phước cũng đã trao tặng Quỹ khuyến học tỉnh Nghệ An 500 triệu đồng để góp phần cùng tỉnh giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

Tác giả: Trần Thể - Thanh Lâm

Nguồn tin: Báo Bình Phước