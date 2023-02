Bí mật bên trong chiếc xe mang biển kiểm soát Lào

Chiều 16-2, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hương Sơn kiểm tra và phát hiện đối tượng Hoàng Tiến (32 tuổi, ngụ xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), đang có hành vi dùng xe mang BKS Lào vận chuyển trái phép 82 hộp pháo.

Đối tượng Tiến cùng tang vật (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 15-2, tại Km 37+900 trên tuyến QL8A, đoạn qua địa phận thôn Xuân Mai, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, lực lượng chức năng phát hiện ôtô mang BKS Lào: U2-3555 do Đậu Thanh Sơn (48 tuổi, ngụ tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) làm tài xế đang lưu thông theo hướng huyện Hương Sơn xuống huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, trên xe còn có Tiến (là chủ xe) và Hoàng Trung Thông (28 tuổi, ngụ xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) là phụ xe.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc ôtô trên đang vận chuyển trái phép 82 hộp pháo, trong đó có 81 khối hình hộp và 1 khối hình bầu dục.

Bước đầu, Tiến khai nhận 82 hộp trên là pháo nổ do đối tượng mua ở Lào để đưa về Việt Nam bán kiếm lời.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động