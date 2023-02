Bé 5 tuổi khó khăn đi bán vé số nhất quyết cho tiền người khác rồi nói một câu khiến ai nấy chết lặng

Mới đây, một đoạn clip về cậu bé nhất quyết cho người khác tiền để mua cơm ăn khiến ai nấy đều vô cùng cảm động. Chia sẻ cùng đoạn clip là thông tin cho rằng cậu bé mới 5 tuổi nhưng sẵn sàng chia sẻ số tiền bán vé số của mình cho người khác để người này mua cơm ăn.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip về cậu bé được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong đoạn clip, sau khi người đàn ông trả lại cậu 2 tờ tiền, cậu bé liền đưa tờ 50.000 đồng cho người đàn ông và nói: “Chú lấy tờ này đi để mua cơm ăn”.

“Vẫn nhất quyết cho chú hả”, người đàn ông nói. “Phải cho chứ, thế sáng chú ăn cơm gì?”, cậu bé gặng hỏi.

“Sáng chú không có tiền ăn cơm, ngày chú chỉ ăn một bữa thôi chú không có tiền”, người đàn ông nói để thử lòng cậu bé.

“Vậy chú lấy tiền đó để bù vào thêm đi”, cậu bé dõng dạc nói.

Khi người đàn ông thắc mắc: “Tiền này có đủ mua cơm ăn không?”, cậu bé dõng dạc đáp: “Đủ chứ”.

Cậu bé nhất định cho người đàn ông tiền để người này có tiền mua cơm ăn. (Ảnh chụp màn hình).

Khi người đàn ông bày tỏ rằng cậu bé khó khăn, lấy tiền của cậu bé thì không nỡ. Lúc này cậu bé vẫn khăng khăng bắt người đàn ông “Chú cứ lấy đi mua cơm ăn hay gì ăn đi, miễn chú vui là con vui rồi. Bây giờ con có người theo dõi rồi, cho nên con muốn giúp đỡ người khác”, cậu bé nói.

Người đàn ông nói rằng, con được nhiều người biết đến nhưng con đâu có tiền đâu. Nhưng cậu bé vẫn nhất quyết cho tiền người đàn ông.

"Bây giờ con có người theo dõi rồi, cho nên con muốn giúp đỡ người khác”, cậu bé nói một câu khiến ai nấy đều cảm thấy mến thương vì cậu bé còn nhỏ mà biết quan tâm người khác.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Ai nấy đều cảm thấy yêu thích cậu bé vì sự hiểu chuyện, biết lo cho người khác.

Qua tìm hiểu được biết, cậu bé cũng thường xuất hiện trong một số video trên mạng xã hội. Trong các video, cậu bé thường nói chuyện rất hiểu chuyện, thương người, khiến người khác phải ngạc nhiên và thích thú.

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn