Bắt một Phó giám đốc Sở GTVT

Ngày 26-4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 bị can để làm rõ những sai phạm sai phạm trong công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe ở địa phương này.

Ông Nguyễn Quang Vinh khi chưa bị bắt. Ảnh: Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên

Đáng chú ý, theo một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên, trong các bị can có ông Nguyễn Quang Vinh, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Thái Nguyên. Ông Nguyễn Quang Vinh bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ.

Ngoài ông Vinh, những người bị khởi tố gồm 5 cán bộ thuộc phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái thuộc sở, còn lại là người của 2 cơ sở đào tạo, sát hạch.

Ông Nguyễn Quang Vinh từng là Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên). Ngày 15-7-2022, ông Vinh được bầu giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GTVT Thái Nguyên.

