Bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép pháo hoa nổ từ Lào vào Việt Nam

Đối tượng Nguyễn Văn Thái và tang vật. Ảnh: Anh Bách

Theo đó, lúc 10 giờ 30 phút ngày 6/12, tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Nghệ An) chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải Quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1993, trú tại phường Nghi Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), là hành khách đi trên xe ô tô biển kiểm soát Lào 7307 của nhà xe Huyên Bính chạy tuyến thành phố Vinh đi Xiêng Khoảng, Lào, có hành vi tàng trữ trái phép pháo hoa nổ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ tang vật hơn 30kg pháo.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Nguyễn Văn Thái khai nhận số tang vật trên là pháo hoa nổ do Thái Lan sản xuất, đối tượng mua của một người đàn ông nước ngoài với giá 4 triệu kíp Lào, đưa về sử dụng.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã hoàn chỉnh hồ sơ, tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Anh Bách

Nguồn tin: Báo Biên Phòng