Bắt giữ đối tượng chuyên đưa người sang Campuchia làm việc trái phép

Cơ quan công an làm việc với Nguyễn Thị Lài.

Ngày 9/12, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại nước ngoài trái phép".

Trước đó, qua công tác điều tra, cơ quan công an nắm được đường dây đưa người Việt Nam sang lao động tại Campuchia. Trong đó, số lượng công nhân lao động ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) xuất cảnh sang quốc gia ngày càng đông.

Trước tình hình này, Phòng An ninh điều tra đã thành lập tổ công tác tiến hành thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, đấu tranh làm rõ.

Qua làm việc với số công nhân nhập cảnh trở về Việt Nam, tổ công tác xác định Nguyễn Thị Lài (SN 1991, trú tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu) là đối tượng tổ chức đưa số người này đi lao động tại Campuchia. Tuy nhiên, vào thời điểm này Lài đang ở Campuchia.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thông qua tài khoản Facebook của Lài, tổ trinh sát nắm được thông tin ngày 27/11/2022, Lài có livestream về hành trình xuyên Việt và xác định được ngày 28/11/2022 đối tượng sẽ trở về Việt Nam.

Nhận định thời cơ đã đến, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu bắt giữ Nguyễn Thị Lài khi đối tượng vừa đáp xuống sân bay.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Lài khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, từ đầu năm đến nay, đối tượng đã đưa khoảng 20 công nhân từ Việt Nam xuất cảnh sang Campuchia và ở lại lao động bất hợp pháp.

Để làm được điều này, Lài sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tin, hứa hẹn, sắp xếp công việc đơn giản, thu nhập cao. Sau khi bàn bạc trao đổi và thống nhất, Lài hướng dẫn, tổ chức những công dân xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia để lao động.

Chi phí là 1.200 USD/chuyến đi, tuy nhiên chi phí này phía công ty của Lài tại Campuchia sẽ lo toàn bộ. Thời gian làm việc phải ít nhất là 6 tháng kể từ ngày xuất cảnh, nếu không làm đủ thời gian trên thì phải hoàn lại toàn bộ số tiền mà công ty đã bỏ ra.

Công việc được bố trí tại Campuchia là làm marketing, chăm sóc khách hàng tại công ty đánh bạc, cá cược trò chơi thể thao trực tuyến. Cụ thể là sử dụng điện thoại, tạo các đường link giới thiệu quảng bá về trò chơi, từ đó lôi kéo người có nhu cầu tham gia trò chơi.

Về hồ sơ đi chỉ cần Hộ chiếu cá nhân, ngoài ra không cần bất cứ giấy tờ nào khác. Theo Lài, lộ trình đi xuất phát từ Nghệ An vào TP Hồ Chí Minh, sau đó sẽ có người của công ty đón đưa đến Cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).

Tại đây, sẽ có người làm thủ tục để xuất cảnh sang Campuchia, sau đó sẽ được đón đến công ty tại Campuchia để làm việc. Khi các công nhân “đặt chân” sang nước bạn, Nguyễn Thị Lài được phía công ty trả tiền hoa hồng 100 USD/người.

Tại xứ người, những công dân này sau một thời gian làm việc đều có mong muốn trở về Việt Nam. Tuy nhiên, do chưa làm đủ thời gian như thỏa thuận là 6 tháng nên các công ty yêu cầu phải hoàn trả chi phí ban đầu.

Hiện, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng, điều tra vụ án.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn