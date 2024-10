Bắt đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 48 tỷ đồng

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt, khám xét đối với đối với Nguyễn Quan Nhựt (sinh năm 1979, thường trú tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thanh Nhựt Huy để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.