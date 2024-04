Bắt Chủ tịch và Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An để điều tra về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên.

Bị can Nguyễn Duy Hưng bị bắt trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Bị can Nguyễn Duy Hưng và Trần Anh Quang.

Cùng vụ án, C03 ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội "Đưa hối lộ".

Ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An bị C03 khởi tố, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ".

Cơ quan điều tra, cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 cán bộ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang gồm: Nguyễn Văn Thạo - Giám đốc ban và Đàm Văn Cường – Phó Giám đốc ban.

Cả hai bị can trên bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", riêng ông Thạo bị điều tra thêm tội "Nhận hối lộ".

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên, C03 đã tống đạt các quyết định tố tụng, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét những người trên để phục vụ điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.

