Bạn thân 7 năm báo bận đúng ngày cưới, cô dâu buồn tủi rồi lại vỡ òa bởi khoảnh khắc này

Mới đây, cư dân mạng đang chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cực xúc động của một cô dâu cùng với người bạn thân của mình. Theo đó, trong ngày trọng đại, cô dâu đã mong ngóng sự xuất hiện của người bạn thân suốt 7 năm đến nhường nào. Thế nhưng, người bạn thân do có việc đột xuất nên đã báo bận, không thể xuất hiện trong đám cưới.

Cô dâu cũng đành ngậm ngùi chấp nhận và đinh ninh rằng, ngày vui của mình sẽ vắng bóng người bạn thân suốt 7 năm ấy.

(Nguồn video: Nguyễn Yến/Tin 3 phút)

Thế rồi, khoảnh khắc cực ý nghĩa đã xảy ra khi người bạn thân cuối cùng cũng xuất hiện trong đám cưới khiến cô dâu như vỡ òa, bật khóc nức nở chạy ra đón người bạn thân.

Hóa ra, cô bạn thân đã cố tình tạo một bất ngờ cho cô dâu, vờ báo bận không đến dự rồi lại xuất hiện để thêm phần thú vị.

Cô dâu bật khóc, vội chạy ra cổng đón người bạn thân xuất hiện bất ngờ. Ảnh cắt từ clip

Khoảnh khắc 2 cô gái ôm nhau khóc nức nở khiến nhiều người cũng xúc động theo. Quả thực, có những tình bạn đáng quý như tình thân, cả hai cô gái trong câu chuyện này cũng thế. Họ đã thực sự xem nhau như chị em ruột thịt, vì thế, ngày trọng đại của mỗi người, ai cũng muốn đối phương sẽ có mặt tham dự.

Cư dân mạng đã để lại những bình luận xoay quanh đoạn clip này như sau:

"Một tình bạn quá đẹp. Cuộc đời này có một cô bạn thân như thế, đúng là không còn gì hạnh phúc bằng".

"Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành cùng tôi. Luôn có mặt những lúc tôi cần người thân nhất. Cảm ơn bạn đã xuất hiện trong cuộc đời tôi"

"Nghĩ mà thương đứa bạn thân, sóng gió gì cuộc đời mình nó cũng tham gia. Vậy mà bản thân nó gặp sóng gió mình bất lực không giúp được gì, ấy vậy mà không một lời oán trách...Chỉ biết cầu mong người bạn thân ấy được bình an mọi sự may mắn, nghĩ đến lại thương quá"

"Một tình bạn thân thiết như chị em trong gia đình, thật đáng ngưỡng mộ".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn