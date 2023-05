Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An được thành lập vào năm 2016, tiền thân là Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An. Hội là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, quy tụ các y, bác sĩ, thầy thuốc trẻ tình nguyện tham gia, cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Đông đảo đại biểu tham dự Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ II.

Trong nhiệm kỳ 2016-2022, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt 3 phong trào lớn: “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện, nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học” và “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”.

Các hội viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An đã nghiên cứu hơn 500 đề tài khoa học, trong đó nhiều đề tài khoa học được đánh giá cao, ứng dụng vào thực tiễn điều trị có hiệu quả cho người bệnh. Đội ngũ y, bác sĩ trẻ tỉnh Nghệ An luôn phát huy vai trò xung kích, sáng tạo xây dựng môi trường làm việc khoa học, nâng cao hiệu quả công việc.

Nhiều hoạt động ý nghĩa, nhân văn của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An.

Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; tuyên truyền cách phòng tránh bệnh tật, tư vấn dinh dưỡng; triển khai các mô hình giúp đỡ người bệnh…

Đáng kể, Tỉnh hội và các câu lạc bộ thầy thuốc trẻ các huyện, thành, thị đã tổ chức 310 đợt khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 95.000 người dân với tổng giá trị cấp phát thuốc trên 10 tỷ đồng; tổ chức hơn 80 chương trình “Giọt hồng tình nguyện” thu hút hàng nghìn lượt y, bác sĩ tham gia, thu về hơn 10.000 đơn vị máu.

Trong đại dịch Covid-19, đội ngũ y, bác sĩ, trẻ tỉnh Nghệ An luôn giữ vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng chống dịch bệnh, tham gia hỗ trợ tại khu cách ly tập trung; tuyên truyền cách phòng chống dịch bệnh tại khu dân cư, trường học, bệnh viện; tham gia chiến dịch tiêm chủng vắc-xin đảm bảo tiến độ; tư vấn, chăm sóc F0 tại nhà...

Có tới hơn 95.000 người dân được khám, cấp phát thuốc miễn phí.

Bước vào nhiệm kỳ 2023-2028, với tinh thần “Thầy thuốc trẻ Nghệ An tiên phong, sáng tạo, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu xây dựng tổ chức vững mạnh; cống hiến tài năng và sức trẻ để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đưa Nghệ An phát triển thành trung tâm y tế kỹ thuật cao vùng Bắc Trung Bộ.

Tại đại hội, các đại biểu tham dự hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ khoá II, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 47 ủy viên; hiệp thương chọn cử Ban Thường vụ và các vị trí lãnh đạo chủ chốt của hội. Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An được cử làm Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028.

