Ba cuộn tôn rơi từ ô tô đầu kéo đè bẹp xe máy, 2 người thoát chết trong gang tấc

Tối 23/1, Công an phường Bình Thắng và Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang xử lý hiện trường vụ xe đầu kéo va chạm xe máy khiến 3 cuộn tôn trên xe đầu kéo bung khỏi giá đỡ rơi xuống đường gây ùn tắc giao thông kéo dài.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Phúc Văn)

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 72H-004.76 chạy trên Quốc lộ 1, theo hướng từ tỉnh Đồng Nai đi TP.HCM.

Khi đến cầu vượt ngã ba Tân Vạn, thuộc phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tài xế cho xe đầu kéo chạy xuống cầu để rẽ phải về hướng đường Mỹ Phước - Tân Vạn thì va chạm với một xe máy do 2 nam thanh niên chở nhau chạy cùng chiều đang rẽ trái.

Lúc này, tài xế xe đầu kéo phanh gấp làm 3 cuộn tôn trên rơ moóc bị trượt khỏi giá đỡ, sau đó 1 cuộn rơi xuống bên hông phải, 2 cuộn lăn về trước đè bẹp cabin xe đầu kéo rồi tiếp tục rơi xuống đường đè tiếp lên xe máy của 2 thanh niên. Hai thanh niên đã kịp nhảy ra ngoài nên thoát chết trong gang tấc.

Cabin xe đầu kéo và xe máy bị cuộn tôn đè biến dạng, hư hỏng. (Ảnh: Phúc Văn)

Tại hiện trường, xe máy nằm dưới gầm xe đầu kéo, bị một cuộn tôn đè trúng. Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Vụ việc khiến giao thông ùn tắc kéo dài. Đến 19h, Công an phường Bình Thắng và Công an TP Dĩ An vẫn đang điều tiết giao thông, xử lý hiện trường.

Tác giả: Hoàng Thọ

Nguồn tin: vtc.vn