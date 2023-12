Ăn thạch trước cổng trường, 40 học sinh phải đi viện

Hơn 40 học sinh bị ngộ độc thực phẩm phải đến cơ sở y tế điều trị sau khi ăn thạch trước cổng trường - Ảnh: T.P

Chiều 8-12, ông Nguyễn Văn Hưng - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Quảng Ngãi - cho biết công an đã vào cuộc vụ hơn 40 học sinh Trường tiểu học và THCS Trần Văn Trà (xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi) phải nhập viện và theo dõi y tế.

Tất cả các em này đều ăn một loại thạch trước cổng trường rồi xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Theo ông Hưng, có 24 học sinh đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi nhập viện điều trị trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi. Ngoài ra hơn 20 học sinh khác có triệu chứng tương tự nhưng nhẹ hơn, sau khi được theo dõi tại Trạm y tế xã Tịnh Long đã được cho về nhà.

Bà Trần Thị Thu Hồng, phụ huynh một học sinh lớp 2 Trường tiểu học và THCS Trần Văn Trà, cho biết nhận tin báo từ trường cháu có biểu hiện bị ngộ độc nên đưa cháu đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi cấp cứu.

Theo Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, đơn vị tiếp nhận ca bệnh đầu tiên vào lúc 14h. Sau đó bệnh viện tiếp nhận nhiều cháu với cùng triệu chứng.

Bệnh viện tích cực cấp cứu, theo dõi sức khỏe và điều trị. Hiện có một học sinh phải truyền dịch, các cháu còn lại tỉnh táo, không chuyển nặng.

Bệnh viện Sản Nhi đã gửi văn bản báo cáo Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nắm tình hình và giải quyết.

Sau khi nhận tin báo từ người dân, Công an TP Quảng Ngãi cũng đã vào cuộc điều tra.

Thạch do nhân viên tiếp thị sữa đưa cho học sinh Theo ông Nguyễn Văn Hưng - trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Quảng Ngãi, bước đầu xác định một đơn vị tiếp thị sản phẩm mới và bán sữa đã đến trước cổng Trường tiểu học và THCS Trần Văn Trà bán và giới thiệu sản phẩm. Người tiếp thị sữa đưa túi thạch cho các cháu ăn, sau đó các cháu xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn. "Theo thông tin tôi mới nhận được từ Công an TP Quảng Ngãi thì hãng sữa là thương hiệu rõ ràng, loại trừ thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc người lạ cố tình gây tổn hại sức khỏe của học sinh. Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ vụ việc", ông Hưng nói. Ông cũng cho biết đang túc trực tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi hỗ trợ gia đình các học sinh trong theo dõi, điều trị.

Tác giả: TRẦN MAI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ