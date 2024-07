Á hậu Minh Kiên xin lỗi

Là một trong những khách mời xuất hiện tại Chung kết Mr World Vietnam 2024, Á hậu Minh Kiên trở thành tâm điểm bàn tán vì bị soi thái độ lạ. Theo đó, Minh Kiên là nàng hậu duy nhất đội vương miện khi đến sự kiện, cô lộ rõ sự luống cuống và bối rối trong phần giới thiệu tên. Ngoài ra, Minh Kiên còn bị nói "liếc ngang liếc dọc", khó chịu khi Đào Hiền đứng lên vẫy chào khán giả.

Giữa lúc cư dân mạng xôn xao bàn tán, Á hậu 2 Miss World Vietnam 2023 đã lên tiếng giải thích. Minh Kiên gửi lời xin lỗi, mong được công chúng thông cảm sau sự cố ngoài ý muốn vừa qua. Cô cho biết lúc lên sóng đã mất tập trung vì phải nhờ người xử lý việc tháo vương miện cho đồng bộ với các chị em khác.

Cụ thể, Minh Kiên thổ lộ: "Tôi xin lỗi vì khoảnh khắc làm mọi người hiểu nhầm. Vì một số lý do nên lúc đó mình đang tìm người để giải quyết chút vấn đề, có thể mọi người cũng đã nhìn thấy, mà vô ý không chào các chị. Tôi sẽ rút kinh nghiệm cực nhiều sau này. Tôi vẫn đang cố gắng hoàn thiện mỗi ngày, mỗi ngày đều có bài học mới để rút kinh nghiệm. Cảm ơn các bạn đã đọc, tôi chỉ cần các bạn hiểu và vẫn dễ thương như chúng ta đã từng".

Minh Kiên gửi lời xin lỗi, hứa rút kinh nghiệm sau khi vướng tranh cãi "liếc ngang liếc dọc" ở sự kiện

Clip: Minh Kiên bị soi thái độ, loay hoay khó hiểu khi xuất hiện ở Chung kết Mr World Vietnam

Cuối sự kiện, Minh Kiên đã được xử lý tháo vương miện cho đồng bộ với các nàng hậu khác

Minh Kiên sinh năm 2004, đạt ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 khi mới 18 tuổi. Nói về những áp lực khi bất thình lình trở thành người của công chúng, Minh Kiên từng chia sẻ với chúng tôi: "Khi đã có danh hiệu rồi, tôi phải làm tròn trách nhiệm của mình. Xuất hiện trước công chúng, tôi sẽ luôn chỉn chu và làm tốt nhất có thể để thể hiện bản thân có sự đầu tư hình ảnh, luôn mang đến những điều tốt đẹp cho khán giả. Để nói về sợ, tôi nghĩ tôi chỉ sợ mình không làm đúng, không làm tròn trách nhiệm mà mình có. Thứ hai, tôi sợ mình nói được mà không làm được, nên những lời nói đã nói ra, tôi phải chắc chắn sẽ làm được nó một cách trọn vẹn".

Minh Kiên cũng từng lên tiếng nói rõ quan điểm trước những lời nhận xét "nhạt nhoà", hoạt động nhiều nhưng chẳng mấy nổi bật: "Tôi nghĩ mọi người có thể nhìn thấy những ưu điểm của top 3 năm nay. Ai mà chẳng có lần đầu với những bước đi chập chững nên tôi hy vọng khán giả sẽ nhẹ nhàng hơn và ủng hộ chúng tôi trên chặng đường sắp tới để chúng tôi có thể thể hiện bản thân nhiều hơn, làm nhiều điều chứng minh danh hiệu dành cho chúng tôi là xứng đáng. Việc có nhạt nhòa trong tương lai hay không thì phụ thuộc vào hành động của chính bản thân mình. Làm những điều tốt đẹp nhiều hơn thì sẽ được xã hội công nhận. Khi đó, chúng ta sẽ không bị nhạt nhòa trong mắt người khác".

Nhiều người cũng tỏ ra thông cảm, mong Minh Kiên cẩn trọng hơn ở những sự kiện sau

