7 đặc sản Hà Tĩnh nổi danh, mua về làm quà ai cũng khen khéo chọn

Bánh cu đơ

Từ xưa đến nay, cứ hễ nhắc tới mảnh đất Hà Tĩnh là người ta thường nghĩ ngay tới những chiếc bánh cu đơ thơm và giòn ngọt của chiếc bánh này. Đây cũng là một thức quà nổi tiếng mà rất nhiều khách du lịch thập phương lựa chọn thưởng thức và làm quà tặng, biếu người thân, bạn bè sau chuyến du lịch Hà Tĩnh thân thương.

Đặc sản bánh cu đơ Hà Tĩnh được làm với rất nhiều công đoạn phức tạp. Nguyên liệu lựa chọn cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để làm nên một chiếc bánh cu đơ chuẩn Hà Tĩnh. Mật phải là mật mua vàng óng, hạt thì phải chọn những loại hạt nhỏ, vỏ bóng, không sâu.

Phần bánh tráng phải có nhiều vừng đen tạo vị thơm tự nhiên, nướng giòn đều. Khi ăn các nguyên liệu trong bánh như hoà hợp với nhau, có sự thơm nồng, chút cay cay của gừng tươi cực kỳ hấp dẫn và đặc trưng cho một đặc sản Hà Tĩnh nổi tiếng.

Nhút mít

Nhút mít là một trong những món ăn kèm phổ biến tại Hà Tĩnh, dần dần đã trở thành đặc sản nơi đây, những ai ghé thăm Hà Tĩnh đều muốn trải nghiệm món ăn độc đáo này. Nhút mít là món ăn được làm từ trái mít non, đóng vai trò như một món dưa chua ăn kèm, góp vị cho các bữa cơm thêm đậm đà và phong phú.

Tuy nhút mít có nhiều cách chế biến nhưng ngon nhất vẫn là làm gỏi. Một món gỏi nhút mít khai vị chắc hẳn sẽ làm bữa ăn của bạn trở nên kích thích và ngon miệng hơn bao giờ hết. Bạn có thể dùng thử nhút mít mang thương hiệu Hương Liên, xuất phát từ huyện Hương Khê để cảm nhận được trọn vẹn hương vị đặc sản Hà Tĩnh.

Quýt khốp Kỳ Thượng

Đặc sản ở miền núi thuộc Kỳ Thượng - huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh không chỉ trở thành thương hiệu nổi tiếng khắp vùng Bắc Trung bộ bởi vị ngọt, vị thơm ngon, giá trị dược liệu…quýt khốp Kỳ Thượng còn có giá trị trong việc chế biến các món thức ăn dân dã mà không có gia vị nào có thể thay thế được như vỏ của nó dùng để nấu rươi, kho mắm, hầm cá đồng; lá của nó đem nấu thịt chó, dã cầy thì tuyệt chiêu.

Quả quýt khốp Kỳ Thượng có đặc điểm to hơn quýt thường, da của nó sần sùi, phần đuôi lõm sâu và thường chuyển sang màu đỏ nhạt trước khi trái quýt chín đều; múi quýt mọng và cong như hình lưỡi liềm có vị thanh thanh, ngọt ngọt và bùi bùi. Cắn vào một múi nhỏ là ta có cảm giác the the nơi đầu lưỡi, lịm ngọt tận từng kẽ răng đến đầu cổ họng, nuốt tới đâu ấm ran tới đó, trong chốc lát bổng như xua đi tất cả cái rét mùa đông.

Bánh đa vừng

Bánh đa mè đen Hà Tĩnh nhìn giống bánh đa thông thường nhưng có màu đen tuyền. Ngoài dùng làm món ăn vặt, bánh còn chứa hàm lượng lớn chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Người hay phải làm việc khuya chỉ cần nướng vài chiếc bánh đa nhỏ là có bữa tối không béo, giảm mất ngủ, người thích ăn kiêng và người thích ăn thêm mè đen vào khẩu phần ăn đều ưng ý.

Để sử dụng hàng ngày, đây là sự lựa chọn hoàn hảo. Bánh đa mè đen ăn kèm với các món khác như lươn bằm sả ớt, lươn xào chuối chát, lươn xào cà pháo, nghêu xào… Còn gì thú vị hơn khi ngồi quây quần bên mâm cơm gia đình, hay cùng nhau nhâm nhi chén rượu, chén bia mà có thêm bánh đa vừng bên cạnh. Vì thế mà nhiều người chọn mua đặc sản Hà Tĩnh này làm quà rất phù hợp.

Bánh gai Đức Thọ

Bánh gai Đức Thọ là một trong những loại bánh cực kỳ nổi tiếng tại vùng đất này, thường được du khách lựa chọn mua về làm quà biếu và thưởng thức. Điểm đặc biệt thu hút khách du lịch trong loại bánh này đó là hương vị thơm ngon tự nhiên, ngọt vừa phải, bánh lại dẻo vì làm từ loại gạo chất lượng.

Nhân bánh là nhân đậu xanh nhuyễn mịn, được ngào với đường một lượng vừa phải nên ăn không bị quá ngán. Bánh gai đã có từ rất lâu đời và trở thành một phần quen thuộc với người dân nơi đây, là món bánh mang hương vị quê hương trọn vẹn của những người con xa quê nhớ về cội nguồn.

Bưởi Phúc Trạch

Bưởi Phúc Trạch có hình cầu tròn, bề ngang và chiều cao gần bằng nhau, cuống quả không lồi, đế quả hơi lõm, vỏ không trơn không ráp, màu sắc vỏ quả xanh vàng, màu sắc thịt quả màu hồng nhạt hoặc màu trắng trong, khối lượng quả đạt từ 1-1.5 kg.

Bưởi Phúc Trạch trồng ở Hương Khê cho chất lượng quả ngon nổi tiếng, được xếp vào hạng nhất trong tất cả các giống bưởi hiện đang trồng ở Việt Nam. Khi bóc, các múi thẳng đều, tép bưởi không dính vào cùi, có màu trắng trong hoặc hồng nhạt, mọng nước; ăn giòn, có vị ngọt thanh, dễ bóc…Bưởi Phúc Trạch là giống bưởi đặc sản của huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh. Phúc Trạch là tên làng nơi được cho là tạo ra thứ bưởi này ngon nhất.

Ram dẻo

Có thể thấy ở Hà Tĩnh có nhiều vùng sản xuất ram, mỗi vùng có cách sản xuất và chất lượng khác nhau, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Thạch Hưng – Hà Tĩnh. Nơi đây, trước đây là làng làm bánh tráng, dần dần được chuyển thành bánh ram .

Bánh ram dẻo được làm từ gạo và mật mía. Gạo được chọn từ giống lúa khang dân, từng hạt to, tròn và đều. Hai nguyên liệu này rất dễ tìm thấy ở mọi miền tổ quốc.Tuy nhiên, hình ảnh và hương vị của tóp mỡ vùng quê Hà Tĩnh vẫn là “thương hiệu” được các bà nội trợ gọi tên đầu tiên.

Với nguồn nguyên liệu sẵn có cùng với tay nghề làm bánh chuẩn, điều mà không phải vùng đất nào của Hà Tĩnh cũng làm được. Tay nghề của người làm và trí tuệ của người làm bánh đã dẫn đến thành công rực rỡ và tạo nên thương hiệu “Vỏ Ram Hà Tĩnh”.

Để có được những miếng bì mỏng, mềm và thơm, người làm bánh phải xay bột gạo, trộn bột để tráng bánh, phơi khô, cắt khuôn, vo thành từng khoanh rồi gói lại… Lá ram thường được gấp hoặc ép chân không thành tập 100 tờ và vận chuyển đi nhiều vùng miền khác nhau trên cả nước.

