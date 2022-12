5 mẹo chạy bộ để giảm cân đón Tết

Chạy với thời gian ngắn nhưng thường xuyên có thể giúp giảm cân. Ảnh: Adobe Stock.

Theo Eat This Not That, chạy là cách tuyệt vời để cải thiện sức khỏe và sự dẻo dai cho cơ thể. Bên cạnh đó, chạy thường xuyên còn giúp giảm cân, săn chắc các cơ và tăng cường đốt cháy chất béo.

Nếu bạn muốn tối đa hóa kết quả từ các bài tập chạy, các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn nên thực hiện một vài chiến lược bổ sung. Sau đây là năm mẹo chạy bộ hàng đầu để giảm cân nhằm có thân hình đẹp và sức khỏe tốt đón Tết.

Chạy bộ ngắt quãng

Mẹo chạy bộ đầu tiên để giảm cân liên quan đến việc luyện tập ngắt quãng. Thay vì thực hiện một lần chạy 20 phút với tốc độ ổn định, hãy xen kẽ các khoảng nghỉ trong suốt thời gian chạy.

Điều này giúp bạn chạy nhanh hơn trong khoảng thời gian ngắn, sau đó chạy chậm hơn để cơ thể phục hồi, thay vì cố gắng chạy với cường độ trung bình.

Luyện tập ngắt quãng có lợi ích là tăng lượng calo bạn đốt cháy sau khi chạy bằng cách thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Chạy ngắn nhưng thường xuyên

Thay vì thực hiện một bài chạy dài 1-2 lần/tuần, bạn hãy cân nhắc thực hiện các bài chạy thường xuyên nhưng ngắn hơn. Điều này giúp giữ cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể được kích hoạt mỗi ngày, cho phép cơ thể bạn phục hồi tốt hơn cũng như xây dựng cơ bắp và gân để xử lý các cuộc chạy dài hơn.

Mức độ chạy sẽ phụ thuộc vào khả năng chạy hiện tại của bạn. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nếu cơ thể vận động thường xuyên, ngay cả khi thời gian tập luyện cá nhân ngắn hơn.

Bổ sung điện giải khi chạy đường dài

Nếu bạn có kế hoạch chạy lâu hơn 30 phút, bạn nên mang theo những loại nước uống hydrat hóa. Đồ uống điện giải cũng tốt, nếu bạn đang muốn giảm cân, bạn nên chọn đồ uống không chứa calo.

Nếu bạn chạy lâu hơn một giờ, điều quan trọng là phải bổ sung chất điện giải. Bạn có thể thử đồ uống điện giải không đường để giúp ích cho quá trình giảm cân.

Bổ sung carbs

Nếu bạn muốn ăn các món chứa lượng carbohydrate cao, thời điểm tốt nhất để ăn là thời điểm quanh quá trình tập luyện của bạn.

Ví dụ, lượng insulin và đường tăng đột biến sẽ được cơ thể sử dụng trong quá trình tập luyện, điều này giúp chống lại nhiều tác động tiêu cực đến việc tăng cân.

Do đó, nếu bạn định thưởng thức một số loại carbs và đường, hãy ăn chúng trong vòng một giờ trước hoặc sau khi tập luyện.

Tránh chạy trên vỉa hè

Bê tông trải nhựa và nhựa đường rất phổ biến cho đường chạy bộ và đường đi bộ. Tuy nhiên, chạy quá nhiều trên vỉa hè khiến bạn có nguy cơ bị viêm gân và các vấn đề mạn tính khác ở bàn chân, đầu gối và hông so với chạy trên các bề mặt mềm như đường mòn, cỏ hoặc đất không trải nhựa.

Bạn có thể chạy trên vỉa hè một cách an toàn nếu bạn tăng tốc từ từ và đừng lạm dụng nó. Người chạy bộ nên tìm đường chạy ngoài trời là lựa chọn tốt nhất để đảm bảo bạn không bị chấn thương. Đây là chìa khóa để giảm cân lâu dài nhờ chạy bộ.

